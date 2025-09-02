en partie ensoleillé18°
Décès

Décès en scooter: les parents de Camila portent plainte

Le porte-parole du Ministère public vaudois confirme que les parents de l'adolescente décédée en juin dernier ont porté plainte pour homicide involontaire et abus d'autorité.
Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale après la mort de Camila, décédée dans un accident de scooter le 30 juin à Lausanne, alors qu'elle fuyait la police. Les parents de l'adolescente ont porté plainte pour homicide par négligence et abus d'autorité.

Près de 900 personnes ont marché à Lausanne en mémoire de Marvin

Révélé mardi par 24 heures, le dépôt de la plainte a été confirmé par Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois. Il a précisé que cette procédure se déroulait en parallèle de celle ouverte par le Tribunal des mineurs le jour de l'accident.

Le 30 juin en fin de soirée, la police était intervenue aux Plaines-du-Loup, sur les hauts de Lausanne, pour mettre fin à ce qu'elle avait qualifié de «rodéo urbain». Suivie par un policier à moto qui tentait de l'intercepter, Camila avait tenté de fuir, avant de perdre le contrôle de son véhicule et de chuter. L'adolescente de 14 ans, qui ne portait pas de casque, était décédée au CHUV.

Moins de deux mois plus tard, le 24 août, c'est Marvin, 17 ans, qui décédait à Lausanne dans un accident de scooter, alors qu'il tentait lui aussi de se soustraire à un contrôle policier dans le quartier de Prélaz. (ag/ats)

L’article