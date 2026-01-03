beau temps
Crans-Montana: quatre victimes de l'incendie identifiées

KEYPIX - People pay their respects to the victims with candles near the area where a fire broke out at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge during New Year&#039;s celebration, in Crans-Mont ...
L'émotion est vive, à Crans-Montana (image d'illustration).Keystone

Les corps de quatre victimes ont été identifiés

Les premières victimes de la tragédie de Crans-Montana ont été identifiés. Il s'agit de quatre Suisses, âgés entre 16 et 21 ans.
03.01.2026, 11:1603.01.2026, 16:31

Les corps de quatre victimes de l'incendie de Crans-Montana ont pu être identifiés, a annoncé samedi la police cantonale valaisanne. Il s'agit de deux Suissesses âgées de 21 et 16 ans et de deux Suisses de 18 et 16 ans. Les corps ont été remis à leurs familles.

L'important travail d'identification mené ces dernières heures par la police cantonale valaisanne, le Disaster Victim Identification (DSI) et l'institut de médecine légale a permis d'identifier quatre victimes, indique la police dans un communiqué.

Voici sur quoi bute l'identification des victimes de Crans-Montana

Identifier les victimes, la «priorité absolue»

Les investigations et procédures d'identification pour les autres victimes se poursuivent activement. Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler avait assuré vendredi devant la presse que l'identification des personnes décédées se poursuit «sans relâche. C'est notre priorité absolue», avait-il dit.

L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan publié vendredi par les autorités valaisannes.

(sda/ats)

