Jacques Moretti libéré

Incarcéré depuis le 9 janvier, Jacques Moretti serait libéré sous conditions. La justice valaisanne aurait ordonné sa remise en liberté avec mesures strictes.

Incarcéré depuis le 9 janvier, Jacques Moretti devrait quitter la prison de Sion dans les prochaines heures. La justice valaisanne aurait ordonné, ce vendredi 23 janvier, la libération du co-propriétaire du bar Le Constellation, à Crans-Montana, où un incendie meurtrier s’est produit dans la nuit du Nouvel An faisant 40 mots et 116 blessés.

D’après les informations de nos confrères de BFMTV, la décision aurait été prise par les autorités judiciaires valaisannes, sur la base d’éléments du dossier et de garanties jugées suffisantes.

La libération de Jacques Moretti serait toutefois soumise à conditions. Sa remise en liberté serait assortie de «mesures de substitution», des contraintes destinées à limiter le risque de fuite. Ces mesures peuvent notamment inclure des obligations de contrôle ou des restrictions de déplacement. Parmis les exigences, il y aurait aussi le versement d'une caution.

Une nouvelle étape dans le dossier

Pour rappel, l’incendie survenu au Constellation dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier a fait 40 morts et 116 blessés. Jacques Moretti et son épouse Jessica, propriétaires et exploitants de l’établissement, sont poursuivis pour incendie involontaire, lésions corporelles et homicide par négligence. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.



Cette décision marque une nouvelle étape dans un dossier judiciaire suivi de près, alors que l’enquête pénale se poursuit afin d’établir les responsabilités liées au drame de Crans-Montana. (jah)

