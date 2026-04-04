Décès du journaliste Théo Bouchat, figure de la presse romande

Le journaliste suisse Théo Bouchat est décédé à l’âge de 81 ans. Ancien dirigeant de Ringier et d’Edipresse, il a marqué durablement le paysage médiatique romand par sa carrière et ses initiatives éditoriales.

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Image: KEYSTONE

Le journaliste Théo Bouchat est décédé vendredi à l'âge de 81 ans, a fait savoir sa famille samedi dans un avis mortuaire publié dans le quotidien 24 Heures. L'homme avait notamment dirigé Ringier Romandie avant de prendre la direction générale d'Edipresse Suisse.

Théo Bouchat avait connu un long et riche parcours dans la presse romande. Il avait travaillé successivement à la «Tribune de Lausanne», puis à la TSR comme journaliste politique. Nommé rédacteur en chef de «L'Illustré» en 1979, il était devenu dix ans plus tard directeur de Ringier Romandie.

Engagé en 1998 à la tête des publications d'Edipresse Suisse, il avait été à l'origine du lancement du quotidien gratuit «Le Matin Bleu» en 2005. Il était devenu directeur général d'Edipresse en 2007 avant de prendre sa retraite en 2009. (dal/ats)