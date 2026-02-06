assez ensoleillé
Une opération de police est en cours à Genève

La police genevoise a mobilisé plusieurs patrouilles. Une intervention qui a fait réagir bon nombre de nos lecteurs. Réponse des autorités genevoises.
06.02.2026, 15:3006.02.2026, 15:30

«Je viens de voir 4-5 voitures débouler à toute allure.» Cette lectrice, postée à la rue du Marché, confie qu'une cohorte policière a mis les gaz dans le centre-ville.

Le flux continu de voitures de police est lié à une intervention qui se déroule à Genève Rive Gauche. Un porte-parole de la police genevoise explique:

«Ce que je peux vous dire: une opération de police est en cours. Plusieurs patrouilles ont été dépêchés sur place pour localiser des individus recherchés.»

Les autorités nous expliquent ne pas pouvoir nous donner plus de précisions sur la situation qui nous intéresse.

En revanche, cette intervention n'a aucun lien avec le braquage survenu à Meyrin le jeudi 5 février vers 19 heures, certifie la police genevoise.

Un braquage armé fait un blessé à Meyrin

Pour rappel, une société de haute horlogerie a été braquée par plusieurs individus, munis d'armes à feu. Une trentaine d'employés étaient présents dans les locaux au moment de l'attaque, selon des informations relayées par 20 Minutes. Les assaillants étaient toujours en fuite au moment d'écrire ces lignes. (svp)

