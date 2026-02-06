Une opération de police est en cours à Genève
«Je viens de voir 4-5 voitures débouler à toute allure.» Cette lectrice, postée à la rue du Marché, confie qu'une cohorte policière a mis les gaz dans le centre-ville.
Le flux continu de voitures de police est lié à une intervention qui se déroule à Genève Rive Gauche. Un porte-parole de la police genevoise explique:
Les autorités nous expliquent ne pas pouvoir nous donner plus de précisions sur la situation qui nous intéresse.
En revanche, cette intervention n'a aucun lien avec le braquage survenu à Meyrin le jeudi 5 février vers 19 heures, certifie la police genevoise.
Pour rappel, une société de haute horlogerie a été braquée par plusieurs individus, munis d'armes à feu. Une trentaine d'employés étaient présents dans les locaux au moment de l'attaque, selon des informations relayées par 20 Minutes. Les assaillants étaient toujours en fuite au moment d'écrire ces lignes. (svp)