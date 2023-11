Le Conseil fédéral veut de nouveau négocier avec l'UE et ça coince déjà

La question la plus difficile reste et restera celle de la protection des salaires. L'UE est certes prête à faire des concessions à la Suisse avec une «clause de non-régression». Celle-ci doit garantir le maintien du niveau de protection salariale en Suisse, indépendamment de l'évolution juridique dans l'UE. Mais la Suisse devra accepter d'autres compromis. Trop, selon les syndicats . Ainsi, Travail Suisse qualifie les résultats de ces discussions exploratoires d'insuffisants:

Pour que les négociations aboutissent cette fois-ci à coup sûr, la Confédération a mené des entretiens exploratoires avec la Commission européenne et défini des «zones d'atterrissage» pour les questions délicates. Dans la Berne fédérale, on estime que les négociateurs ont obtenu quelques succès.

Et important: les questions institutionnelles ne doivent plus être résolues dans un accord-cadre , mais dans chaque accord d'accès au marché. Dans ce paquet, les avantages l'emportent sur les inconvénients, selon le calcul du Conseil fédéral.

Sur ces deux points, il n'y a, en fait, plus rien à négocier. La Suisse doit faire des concessions à l'UE. C'est pourquoi le Conseil fédéral suit, désormais, une approche par paquet, on pourrait aussi parler de Bilatérales III:

La Suisse est, par exemple, exclue du programme de recherche «Horizon», et des modifications des accords sur l'accès au marché ne seront possibles que si les questions dites institutionnelles sont réglées. En font partie le règlement des différends, c'est-à-dire le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), et la reprise dynamique du droit.

Le taux de chômage reste inchangé en octobre

Le marché de l'emploi helvétique est toujours solide. En octobre, le taux de chômage est resté inchangé à 2,0%, indique mardi le Secrétariat à l'économie (Seco).

A fin octobre, 93 563 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 2737 de plus que le mois précédent. Sur un an, le chômage a par contre augmenté de 4,4%. En prenant en compte l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits, on arrive à un total de 160 373 personnes (+0,2% sur un an).