Actrice, productrice, mannequin, chanteuse, danseuse et désormais styliste, Zendaya sait tout faire. Image: ON

Zendaya impose son style pour cette célèbre marque suisse

Pour promouvoir la nouvelle collection de l’équipementier «On», l’actrice Zendaya s’implique pleinement, avec des pièces qu’elle a contribué à concevoir.

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On n’a pas fini de voir Zendaya. Actuellement à l’affiche de The Drama et bientôt de retour dans Euphoria, l’actrice signe aussi la nouvelle collection de l’équipementier suisse On. Égérie de la marque depuis 2024, Zendaya est passée de devant les caméras à l'arrière des ateliers pour participer pleinement à cette nouvelle collection printemps-été.

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Icône de la génération Z et déjà égérie de Louis Vuitton, Bulgari et Lancôme, Zendaya s’est imposée comme un choix évident pour On, puisqu'elle permet à l’équipementier sportif de cibler le haut de gamme et toute une frange de nouveaux consommateurs.

Et comme l'époque est aux collaborations avec des célébrités en dehors du domaine du sport, comme le fait Nike avec Billie Eilish ou Travis Scott, la marque helvétique s'est évidemment prêtée au jeu avec son égérie. Voici donc la nouvelle collection créée en partenariat avec Zendaya et le designer Law Roach, styliste américain qui entretient une relation fraternelle avec l'actrice.

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La créativité à l'honneur

L'élément central de la campagne est Shape of Dreams, un film qui se déroule dans l'univers créatif imaginé par Zendaya, «The Dream Lab».



Pour cette campagne, la marque suisse a fait appel à Spike Jonze, à qui elle a laissé une totale liberté créative. Le réalisateur oscarisé de Her (2013) et de Dans la peau de John Malkovich (1999) est également reconnu pour ses clips iconiques et ses publicités marquantes, dont les plus récentes ont fait danser FKA Twigs et Pedro Pascal pour le compte de Apple.



Vidéo: extern / rest

Ce spot publicitaire de trois minutes évoque l'art du stop-motion et de l'artisanat se déroulant dans un univers créatif conçu par Zendaya, appelé «The Dream Lab». Ce cadre épuré met en scène un processus de création où les silhouettes évoluent, les matières se transforment et les idées se développent progressivement. Une approche surréaliste dans lesquels les tenues changent de forme, s’étirent, se contractent et se modifient jusqu’à leur version finale.

«Nous souhaitions créer des pièces polyvalentes et faciles à porter, des styles qui vous accompagnent en toutes circonstances. Notre idée de départ était de donner confiance et aisance à chacun, et nous avons tout construit à partir de là. Travailler avec Spike Jonze a donné vie à cette vision d'une manière vraiment spéciale; l'univers qu'il a créé lui a apporté une toute nouvelle dimension.» Zendaya

Les marques sportives ayant tendance à privilégier les couleurs criardes, cette collection printemps-été se veut résolument sobre. Image: On

Côté vêtements, la collection mise sur des tissus légers et des coupes amples: débardeurs et t-shirts côtelés, anoraks à demi-zip, vestes coach, jupes midi à cordon, pantalons parachute et bermudas.

«On a envie de bousculer les codes du sportswear et de s’amuser avec les silhouettes, les couleurs et les textures» Zendaya

La pièce maitresse de cette collection reste néanmoins ce que On fait de mieux: les chaussures. Le modèle Cloudnova Moon est une paire de pompes inspirée du ballet dont les lacets évoquent des ballerines. Le modèle se décline autant pour les hommes que pour les femmes. L'occasion pour la marque de sortir du monde de la course à pied pour intégrer celui du street-wear.

La Cloudnova Moon et son esthétique qui évoque la danse classique. Image: ON

La première collection issue de la collaboration entre Zendaya et On sera disponible dès le 16 avril 2026 sur le site officiel, en boutique et chez certains détaillants à travers le monde.

Si la marque avait suscité la controverse en utilisant la croix suisse sur ses chaussures fabriquées au Vietnam, à des prix dérisoires, puis revendues à prix d’or, on peut néanmoins saluer le génie marketing de la marque. Celle-ci a su bien s’entourer pour vendre des chaussures qui doivent leur plus-value à «l’ingénierie helvétique». Le chiffre d'affaires net de On s'est élevé à 2,32 milliards de francs en 2024.