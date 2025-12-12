brouillard
Ce gorille danseur a remporté les Comedy Wildlife Awards

Ce gorille danseur est devenu une star

Ce gorille «danseur» est devenu une star

Les lauréats des Comedy Wildlife Awards ont récemment été annoncés. Le grand gagnant est un photographe britannique dont la patience a enfin été récompensée.
Il a fallu quatre jours au groupe dirigé par Mark Meth Cohn pour tomber sur une famille de gorilles dans les montagnes des Virunga au Rwanda. Leurs jeunes membres se montraient exubérants et joueurs, selon les propos du Britannique cités par Comedy Wildlife Photo.

Un jeune mâle en particulier s'est fait remarquer: il faisait des pirouettes, des coups de pied en l'air et des culbutes. C'est précisément à cet instant que Meth Cohn a appuyé sur le déclencheur.

Après avoir déjà atteint la finale l'année dernière, l'objectif du Britannique était de gagner cette année. Et cette victoire globale lui est désormais acquise. Sa patience a porté ses fruits. Le gagnant reçoit non seulement la gloire et les honneurs, mais il a également le plaisir de bénéficier d'un safari d'une semaine au Kenya.

Le Britannique n'est pas le seul à pouvoir se réjouir. D'autres photographes ont également été récompensés dans différentes catégories. Les plus jeunes gagnants et gagnantes auront le plaisir de recevoir un nouvel appareil photo, tandis que tous les autres recevront un sac à dos pour pouvoir transporter leur équipement partout.

Assez lu, vous voulez voir des images! Voici les photos gagnantes:

Grand Vainqueur

Mark Meth-Cohn (Royaume-Uni) avec «High Five»

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Avec cette photo, Mark Meth-Cohn a remporté la victoire.Image: Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife

Oiseaux

Warren Price (Royaume-Uni) avec «Headlock» (Prise de bec)

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Une prise de catch un peu différente.Image: Warren Price/Nikon Comedy Wildlife

Poissons et autres animaux aquatiques

Jenny Stock (Royaume-Uni) avec «Smiley»

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Smiiiiiile!Image: Jenny Stock/Nikon Comedy Wildlife

Reptiles, amphibiens et insectes

Grayson Bell (États-Unis) avec «Baptism of the Unwilling Convert» (Le Baptême du Converti Réticent)

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Est-ce qu'une grenouille est baptisée ici?Image: Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife

Cette image a également remporté le prix dans la catégorie Junior (moins de 16 ans).

Catégorie Jeunesse (moins de 25 ans)

Paula Rustemeier (Allemagne) avec «Hit the dance floor – foxes in a breakdance battle» (Rejoignez la piste de danse – des renards dans une bataille de breakdance)

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Au moins, il est tombé sur une surface douce.Image: Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife

Portfolio

Maggie Hoffman (États-Unis) avec «Digging for Gold»

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Creuser...Image: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
...examiner...Image: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
...juger...Image: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
...et... eh yupeeee.Image: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife

Les autres photos nominées aux Comedy Wildlife Awards 2025

Le verdict a été rendu par un jury d'experts composé de 16 membres. Il est possible de voter pour toutes les photos finalistes pour le People's Choice Award (Prix du Public) jusqu'en mars. Le gagnant sera annoncé le 14 mars. (vro)

