En Suisse, aller au restaurant coûte généralement un rein... ou deux. Image: keystone

Voici le pays où l’addition au restaurant est la plus salée

En Suisse, l’addition peut vite couper l’appétit. Selon un nouveau classement, aucun pays au monde ne serait plus cher pour manger au restaurant. Et l’écart avec les pays les moins coûteux est vertigineux.

Plus de «Suisse»

D’abord un agréable repas, puis vient le moment de regarder l’addition: pour les Suissesses et les Suisses, une sortie au restaurant peut rapidement doucher l’enthousiasme. C’est également ce que montre un classement récent de la plateforme de comparaison Numbeo. Les données reposent toutefois sur les déclarations subjectives de consommatrices et consommateurs et ne sont pas vérifiées par des experts. Les résultats doivent donc être interprétés avec la prudence qui s’impose.

La Suisse arrive en tête des pays où une sortie au restaurant coûte le plus cher. Un repas y coûte en moyenne 31,20 dollars, soit 25,84 francs. La Norvège suit à une certaine distance, en deuxième position, avec un coût moyen de 23,60 dollars.

Toutes les premières places sont d'ailleurs trustées par des pays européens. Il faut attendre la neuvième position pour voir apparaître les Etats-Unis, avec un coût de 20 dollars. La médiane mondiale s’élève à 9,35 dollars.

Les pays les plus chers pour manger au restaurant

Suisse: 31,20 dollars Norvège: 23,60 dollars Danemark: 23,43 dollars Belgique: 23,36 dollars Pays-Bas: 23,36 dollars Irlande: 23,35 dollars Royaume-Uni: 21,82 dollars Italie: 20,19 dollars Etats-Unis: 20 dollars Autriche: 18,68 dollars

C’est au Bangladesh que les prix sont les plus bas. Image: keystone

La plupart des pays les moins chers se trouvent en revanche en Asie. Selon les données, c’est au Bangladesh que les personnes allant au restaurant doivent dépenser le moins. Un repas au restaurant y coûte en moyenne seulement 1,63 dollar américain, soit 1,35 franc.

Les pays les moins chers pour manger au restaurant

Bangladesh: 1,63 dollar Indonésie: 1,70 dollar Bolivie: 1,73 dollar Nigeria: 1,85 dollar Vietnam: 1,91 dollar Népal: 1,96 dollar Inde: 2,09 dollars Pakistan: 2,16 dollars Algérie: 2,72 dollars Sri Lanka: 2,88 dollars

* Les données ont été consultées le 24 août 2026.

(traduit et adapté par mbr)

ASAP Rocky a rendu son concert parisien inoubliable Vidéo: watson