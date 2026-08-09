Street Parade à Zurich: 906 interventions et 46 arrestations

Voici combien de personnes ont été arrêtées par la police à la Street Parade

La 33e Street Parade, qui a réuni quelque 900 000 personnes samedi à Zurich, a fortement mobilisé les secours et les forces de l’ordre.

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Au total, 906 interventions médicales ont été enregistrées, soit 149 de plus qu’en 2025, tandis que les polices municipale et cantonale ont procédé à 46 arrestations. Keystone

Le service de protection et de secours de Zurich a effectué 906 interventions lors de la Street Parade cette année. Les polices municipale et cantonale ont quant à elles procédé à 46 arrestations.

Les 30 arrestations effectuées par la police municipale concernaient notamment des vols, du trafic de stupéfiants, des coups et blessures, ainsi que des infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, a indiqué dimanche la police municipale de Zurich. Quatre des personnes interpellées étaient de nationalité suisse. Les autres provenaient notamment d’Italie, de Gambie ou d’Algérie.

Dans la soirée et durant la nuit, les signalements d’altercations, d’agressions et de coups et blessures se sont multipliés. Selon le communiqué, aucune blessure grave n’a toutefois été signalée à ce jour. La police municipale a par ailleurs saisi un peu plus de 50 grammes d’amphétamines, plus de 40 grammes de kétamine, environ 20 grammes de cocaïne et plus d’une centaine de comprimés d’ecstasy.

Dans l’après-midi, la police fluviale a expulsé plusieurs baigneurs du lac de Zurich et de la Limmat. Certains plaisanciers qui avaient enfreint les règles de circulation sur l’eau ont également été expulsés. Peu après midi, un nageur en détresse a été secouru près de la Wühre, précise le communiqué.

La police administrative a dénoncé des commerçants illégaux. Elle a également adressé plusieurs avertissements à des restaurants qui diffusaient de la musique sur leur terrasse par des fenêtres ouvertes et réprimandé des personnes transportant des systèmes de sonorisation en plein air. Les mesures de pression acoustique effectuées étaient conformes aux directives en vigueur.

Quatorze personnes ont dû être admises au centre de dégrisement et d’accompagnement de Zurich après une consommation excessive d’alcool et/ou de drogues.

La police cantonale arrête 16 hommes

La police cantonale de Zurich était quant à elle chargée de la sécurité à la gare centrale. Elle a indiqué qu’aucun délit grave n’avait été commis. Au total, 16 hommes ont été arrêtés, a-t-elle également annoncé dimanche. Ils étaient notamment originaires de Suisse, d’Afghanistan et d’Algérie.

Ces derniers auraient commis des infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration ou à la loi sur les stupéfiants. Certains étaient également soupçonnés d’infractions contre le patrimoine.

Selon le communiqué, la police cantonale a par ailleurs expulsé de la zone urbaine 47 personnes qui ne pouvaient pas justifier leur présence dans la ville ou qui se comportaient de manière suspecte.

Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a également effectué des contrôles sur les principaux axes routiers de Zurich, dans la région de Dübendorf ainsi que sur l’autoroute A3. Sur les 264 véhicules contrôlés, 13 conducteurs ont été interpellés alors qu’ils conduisaient sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants. Leur permis de conduire leur a été retiré à titre provisoire. Le ministère public va ouvrir une enquête pénale à leur encontre.

149 interventions de plus que l’an dernier

Jusqu’à la fermeture du dernier poste de secours, peu après minuit, Schutz und Rettung Zürich a effectué 149 interventions de plus que l’année dernière, a également annoncé l’organisation dimanche. Parmi celles-ci, 263 concernaient des coupures et des écorchures et 223 étaient liées à l’alcool.

Au total, 128 personnes ont été conduites au centre d’hébergement d’urgence pour y être soignées et placées en observation, soit 33 de plus qu’en 2025. Par ailleurs, 45 festivaliers ont été soignés pour des piqûres d’insectes et 44 pour des contusions ou des entorses. Les températures élevées ont en outre entraîné des troubles tels que des maux de tête, des problèmes circulatoires ou des insolations.

Au total, 45 personnes ont été transférées des postes de secours vers un hôpital afin d’y recevoir des soins ou d’y subir des examens complémentaires.

Avant et pendant la Street Parade, la police du feu a contrôlé l’accès des secours ainsi que les issues et portes de secours des zones VIP clôturées le long du parcours du défilé. Elle a également effectué 23 visites inopinées dans des établissements nocturnes afin de vérifier le respect des consignes de sécurité incendie, des voies d’évacuation, des issues de secours et de la capacité d’accueil maximale. Des défauts mineurs ont été constatés à plusieurs reprises, mais ont pu être immédiatement corrigés sur place. Aucune plainte n’a été déposée.

Samedi, quelque 900 000 fans de techno ont dansé autour du lac de Zurich à l’occasion de la 33e Street Parade. La chaleur a marqué l’édition de cette année. (dal/ats)