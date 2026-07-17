Entre victoires et «humiliation», la folle semaine de Meghan

Ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour la duchesse de Sussex et sa famille. image: reuters/watson

Entre «humiliation» et victoires, la folle semaine de Meghan

La semaine a été riche en émotions pour la duchesse de Sussex. Entre son premier voyage au Royaume-Uni depuis 2022, sur fond de querelles familiales persistantes, et d'excellentes nouvelles côté business, Meghan a dû faire face à un véritable ascenseur émotionnel.

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Le retour de Meghan sur les terres de son mari avait de quoi lui filer quelques cauchemars et sueurs froides. Depuis le départ tonitruant de l'intéressée et de son époux, c'est peu dire que l'Américaine est persona non grata au royaume de Sa Majesté. Depuis six ans déjà, l'ancienne princesse trône au plus bas des sondages d'opinion et se voit régulièrement citée comme l'un des membres des Windsor les plus impopulaires (elle se trouve presque au niveau du prince Andrew, c'est dire).

On pouvait donc légitimement s'attendre à quelques jets de tomates et gros titres acerbes, le jour où Meghan la Terrible se déciderait à reposer un orteil dans son ex-pays d'adoption, pour la première fois depuis les obsèques d'Elizabeth II. Il n'en a rien été. La duchesse s'étant faite remarquablement discrète, aucune photo d'elle n'a filtré. Un véritable fantôme.

Harry, lui, a enchaîné les apparitions publiques en solo. Keystone

Le retour tant attendu qui vire à la catastrophe

Il devait en être tout autrement. Avant l'énième «gueguerre» entre Buckingham Palace et le camp californien, tout dans la communication d'Harry et Meghan laissait présager d'un évènement en grande pompe, placé sous le feu des projecteurs et des engagements communs.

Une confrontation avec le palais sur l'hébergement de leur famille et de nombreuses incertitudes sur la manière d'assurer leur sécurité auront, hélas, eu raison de ce fantasme et des confettis. Une fois de plus, une affaire familiale privée s'est mutée en pugilat publique et amer de part et d'autre.

«Ce qui était présenté comme un grand retour aux sources – non seulement pour Harry, mais potentiellement aussi pour Meghan – s’est transformé en cauchemar. C’était une preuve supplémentaire des relations conflictuelles entre Harry et l’institution» Le constat de Russell Myers, auteur de plusieurs livres sur la famille royale britannique

«Ce n’est pas la première fois que les échanges et les tentatives de conciliation se heurtent à des difficultés», glisse à son tour dans People une source bien informée. «Tout est lié à la sécurité. Si ce problème était résolu, nous aurions beaucoup plus de sérénité à chaque fois qu’il vient – ou qu’ils viennent.»

En coulisses, le climat tendu autour de cette visite se serait révélé «assez stressant» pour toute la famille basée à Montecito, en Californie.

«Elle s'est sentie 'humiliée' en assistant à ces échanges houleux en public» People, citant une source bien informée des Sussex

Un autre informateur stipule que l'épouse du prince se serait surtout sentie «très triste» de la tournure des évènements. Lorsqu'il s'agit des relations de son mari avec sa famille, une chose est sûre: «Elle le laisse toujours prendre les décisions», assure-t-on dans People.

Heureusement, les choses se sont goupillées mieux que prévu pour les deux camps. Alors qu'Harry se consacrait à la mission publique qui l'avait mené au Royaume-Uni, les retrouvailles privées auxquelles il aspire depuis des mois se mettaient discrètement en place.

Après plusieurs jours d'incertitude, Meghan, Archie et Lilibet ont fini par le rejoindre depuis le Portugal, où la famille passait des vacances, pour une rencontre avec Charles III et la reine Camilla, le 10 juillet dernier.

C'est mieux côté business

Ce n'était pas la fin des émotions de Meghan. A ce voyage finalement plutôt positif au Royaume-Uni ont succédé plusieurs bonnes nouvelles pour la duchesse reconvertie dans l'entrepreneuriat. A commencer par celle, mercredi, de la nomination de sa série Netflix, With Love, Meghan, aux Emmy Awards.

«Nous sommes nominés aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleure série de style de vie!» L'annonce de Meghan, tôt mercredi, sur Instagram

Une nomination qui peut sembler un peu ironique, puisque le show, lancé en mars 2025, n'a pas été renouvelé après sa seconde saison et un épisode spécial de Noël. Quant à savoir si la série consacrée aux conseils pratiques, bonnes recettes et pétales de fleurs adorées de la duchesse remportera le sacre, nous serons fixés le 30 octobre prochain, lors de la 53e cérémonie annuelle de remise des prix.

Et si Netflix a coupé à la prise à With Love, Meghan, faute de s'ériger dans le top 10 de la plateforme et d'obtenir de bonnes critiques dans la presse, cela ne marque en rien la fin des ambitions télévisuelles de Meghan. Non seulement le mastodonte du streaming continue de collaborer avec les Sussex sur plusieurs autres projets, dont des adaptations de livres, mais la duchesse participera également à l'émission «MasterChef Australia» le dimanche 26 juillet.

«Le compte à rebours est lancé! Meghan, duchesse de Sussex, rejoint la cuisine de #MasterChefAU en tant que juge invitée, apportant son amour de la gastronomie, des réceptions et des produits de saison à l'un des défis les plus mémorables de la compétition» La chaîne Network 10, qui diffuse l'émotion, sur Instagram

Meghan n'a pas caché son ravissement. Dans un communiqué transmis notamment à Page Six, la future juge s'est délectée de cette proposition: «Qu’est-ce qui m’a attirée dans la cuisine de MasterChef Australie? Deux choses: mon amour de la cuisine et mon amour de l’Australie. C’était un oui facile.»

«C'est une émission formidable», a poursuivi la cheffe amateure. «Je suis vraiment honorée d'avoir été invitée à être ici avec vous et de pouvoir juger certains de ces plats.»

Selon Paramount, au cours de cet épisode, les candidats seront invités à «créer un plat digne d'une duchesse » à partir d'ingrédients spécifiques, notamment carottes, topinambours, choux de Bruxelles, céleri-rave, miel australien local, noix de macadamia, coing, citrons, pommes, mandarines et fraises. Les cuisiniers seront également «encouragés à célébrer les produits de saison tout en partageant quelque chose de personnel.»

On ne sait pas si vous mais, nous, on se réjouit déjà.

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