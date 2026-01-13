brouillard-1°
HBO Max est arrivé en Suisse: voici les prix

Ce 13 janvier 2026, HBO a officiellement lancé son propre service de streaming en Suisse. Les abonnements commenceront à 9,90 francs.
13.01.2026, 08:5113.01.2026, 08:51

HBO ne produit pas seulement des séries comme Game of Thrones, Euphoria ou The Last of Us: le groupe propose aussi le service de streaming HBO Max dans plus de 100 pays. Ce mardi 13 janvier 2026, HBO Max est arrivé en Suisse. Le service de streaming sera aussi accessible en Suisse romande et en français, comme nous le confirmait Warner Bros en décembre.

«Via l’app HBO Max, les spectatrices et les spectateurs auront accès aux productions originales HBO ainsi qu’aux contenus de Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, de l’univers DC, des Max Originals, de Discovery et d’Eurosport», explique le communiqué de presse.

Ce qu’il faut savoir sur HBO MAX en Suisse
Prix et abonnements HBO Max en SuisseAperçu du catalogue HBO Max en SuisseLes séries HBO vont-elles disparaître de Sky Show et Canal+?

Prix et abonnements HBO Max en Suisse

Basis

  • Avec publicité
  • Streaming simultané sur 2 appareils
  • Résolution Full HD
  • Prix: 9,90 francs par mois

Standard

  • Streaming simultané sur 2 appareils
  • Résolution Full HD
  • 30 téléchargements
  • Prix: 16,90 francs par mois

Premium

  • Streaming simultané sur 4 appareils
  • 4K UHD & Dolby Atmos
  • 100 téléchargements
  • Prix : 23,90 francs

Sport

Pour accéder à l’offre sport, il faut ajouter 7,00 francs par mois.

Aperçu du catalogue HBO Max en Suisse

Séries

  • «The Pitt»
  • «It: Welcome to Derry»
  • «House of the Dragon»
  • «The Last of Us»
  • «The White Lotus»
  • «Euphoria»
  • «Industry»
  • «A Knight of the Seven Kingdoms»
  • «The Seduction»
  • «Banksters»
  • «The Sopranos»
  • «Friends»
  • «Vampire Diaries»
  • «Gossip Girl»
  • «Young Sheldon»
  • «The Big Bang Theory»
  • «Pretty Little Liars»

Films

  • «Superman»
  • «The Batman»
  • «The Dark Knight»
  • «Joker»
  • «Dune»
  • «Harry Potter», la totale
  • «Weapons»
  • «Conjuring 4»
  • «Le Seigneur des anneaux», la trilogie
  • «Barbie»
  • «It»

Sport

  • Eurosports
  • Australian Open
  • Tour de France

Les Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 seront disponibles pour toutes les abonnées et tous les abonnés, quel que soit l’abonnement choisi.

La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO

Les séries HBO vont-elles disparaître de Sky Show et Canal+?

Jusqu’à présent, la plupart des séries phares de HBO étaient accessibles en Suisse via Sky Show. Avec le lancement de HBO Max, «la collaboration entre Sky et HBO va évoluer: à partir de cette date, certains contenus HBO ne seront plus disponibles sur Sky Switzerland», annonce Sky dans un communiqué.

Mais pas d’inquiétude: selon Sky, les séries HBO les plus populaires resteront accessibles. Cela inclut House of the Dragon, The White Lotus, The Last of Us et Euphoria. Les prochaines saisons de ces séries continueront également d’être intégrées dans l’abonnement Sky.

Du côté de Canal+, les clients «La Totale» à 45 francs profiteront du contenu HBO Max sans publicité. Canal+ écrit:

«L’offre HBO MAX Basic avec publicité, d’une valeur de CHF 9.90/mois, sera ajoutée à votre offre sans surcoût, mais pour les premiers mois, nous vous offrons l’offre HBO Max Standard*, d’une valeur de CHF 16.90/mois.»

Canal+ précise qu'au lancement, seule «une sélection de contenus» sera disponible, avant que «l’intégralité des contenus HBO Max» ne soit disponible. Le quotidien Le Temps résume:

«Les clients premium auront HBO Max «basic» c’est-à-dire avec publicité, sans débourser davantage. Ceux des autres offres devront débourser 3 francs par mois. Pendant quelques mois, sans doute jusqu’à avril, tous les fidèles de Canal+ auront HBO Max standard, sans publicité. S’ils veulent continuer sans les réclames, il faudra payer l’abonnement de HBO Max, soit au minimum 16,90 par mois.»

