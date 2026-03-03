brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Unil et Unige ont analysé le sang des centenaires suisses

Eine Seniorin spaziert vor dem Altersheim Gruenau in Zuerich, aufgenommen am 2. Juni 2000. (KEYSTONE/Meinrad Schade)
Image: KEYSTONE

Ils ont analysé le sang des centenaires suisses et ont percé leur secret

Le sang des centenaires suisses présente un profil protéique étonnamment proche de celui de personnes jeunes. Une particularité qui pourrait expliquer pourquoi leur organisme résiste mieux à l’usure du temps.
03.03.2026, 05:3503.03.2026, 05:35
Stephanie Schnydrig

Notre sang contient des centaines de protéines. Elles transportent l’oxygène, les hormones et les vitamines, orchestrent la défense immunitaire et règlent le métabolisme. Leur composition change au fil des années. Cette «signature» protéique fonctionne comme une horloge biologique: elle indique à quel rythme avancent les processus inflammatoires et dégénératifs dans l’organisme.

Une équipe des universités de Lausanne et de Genève a voulu savoir si les centenaires possèdent une signature particulière. Dans le cadre de l’étude SWISS100 – la première étude nationale consacrée aux personnes de 100 ans en Suisse –, les chercheurs ont comparé trois groupes: quarante centenaires, soixante octogénaires et quarante adultes en bonne santé âgés de 30 à 60 ans. Les octogénaires représentaient le «vieillissement normal». Cette comparaison permettait de distinguer les changements biologiques qui touchent presque tout le monde de ceux qui caractérisent les personnes dépassant le centenaire.

La maladie d'Alzheimer recule, et on sait pourquoi

Les scientifiques ont analysé 724 protéines sanguines, principalement liées aux inflammations ainsi qu’aux maladies cardiovasculaires et métaboliques. Selon l’équipe dirigée par le biologiste genevois Karl-Heinz Krause, qui publie ses résultats dans la revue spécialisée Aging Cell, 37 protéines présentent un profil frappant. Chez les centenaires, leur concentration ressemble davantage à celle observée chez les 30 à 60 ans qu’à celle des octogénaires.

Un système immunitaire équilibré

Ces protéines au profil «juvénile» concernent d’abord la régulation de l’inflammation. Avec l’âge, le système immunitaire entre souvent dans un état d’alerte permanent – un phénomène appelé «inflammaging» par les chercheurs. Cette inflammation chronique à bas bruit est considérée comme un moteur des maladies cardiovasculaires, du diabète ou de la démence. Or, chez les centenaires, tout indique un système immunitaire finement équilibré, loin d’un organisme en tension constante.

Pourquoi les femmes souffrent davantage de douleurs chroniques

Leur défense cellulaire semble également mieux contenir le stress oxydatif, ce processus comparable à une rouille invisible qui endommage progressivement les cellules. Le métabolisme énergétique paraît lui aussi plus stable. Enfin, la signature protéique observée touche l’apoptose, le mécanisme programmé d’élimination des cellules âgées ou défectueuses: trop faible, il favorise le cancer; trop intense, il accélère la dégradation des tissus.

Au final, atteindre un âge très avancé ne relèverait pas d’un unique «gène miracle», mais plutôt de la capacité du corps à maintenir, pendant plus d’un siècle, un équilibre subtil entre inflammation, réparation et renouvellement cellulaire. (adapt. tam)

Et voici d'autres articles sur la santé, par ici!
Ce nouveau vaccin pour les bébés s'est montré «très efficace» en Suisse
Ce nouveau vaccin pour les bébés s'est montré «très efficace» en Suisse
de Bruno Knellwolf
Du lait infantile rappelé chez Migros
Du lait infantile rappelé chez Migros
Le secret médical assoupli? Ce que votre patron pourrait savoir
Le secret médical assoupli? Ce que votre patron pourrait savoir
de Anna Wanner
Pourquoi les dons d'organes pourraient augmenter en Suisse en 2027
Pourquoi les dons d'organes pourraient augmenter en Suisse en 2027
Trop de pesticides dans les abricots et les fraises suisses
2
Trop de pesticides dans les abricots et les fraises suisses
Thèmes
Témoignage d'un donneur de cellules souches du sang
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une nouvelle taxe italienne inquiète en Suisse
Dans les relations déjà tendues entre la Suisse et l’Italie à la suite du drame de Crans-Montana, la taxte sanitaire décidée par le gouvernement Meloni pour les frontaliers devient un enjeu politique.
La catastrophe de Crans-Montana, survenue la nuit du 31 décembre et qui a fait 41 morts, dont six ressortissants italiens, ainsi que 115 blessés, pour la plupart grièvement atteints, pèse lourdement sur les relations entre l’Italie et la Suisse. Ce n’est toutefois pas le seul point de friction entre les deux pays voisins.

La contribution sanitaire pour les frontalières et frontaliers, décidée dès décembre 2023 par la présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, suscite actuellement de vives tensions. Cette taxe n’a certes toujours pas été perçue, mais elle vient d’être reconduite dans la loi budgétaire italienne.
L’article