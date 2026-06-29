Voici comment Bosch voit l'évolution des vélos électriques

Ilona Jeckelmann pense que dans le futur, les vélos électriques seront interconnectés

Ce fabricant de vélos électriques suisse a des astuces contre le vol

Comment les vélos électriques vont-ils évoluer? On a posé la question à Ilona Jeckelmann, responsable marketing chez Bosch eBike Systems Suisse.

Deborah Stoffel / ch media

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Ilona Jeckelmann est responsable marketing chez Bosch eBike Systems Suisse. Elle a accepté de nous décrire l'utilisation du vélo électrique et les perspectives de son évolution sur les prochaines années.

Les voitures électriques se distinguent avant tout par leur autonomie. Est-ce aussi le critère déterminant pour les vélos?

Ilona Jeckelmann: L’autonomie joue un rôle important, mais ce n’est pas le seul critère.

«Les vélos électriques sont utilisés dans des contextes très différents»

Il faut donc se demander quelle autonomie est réellement nécessaire pour chaque type d’utilisateur.

Expliquez-nous?

Une personne qui effectue surtout de courts trajets en ville peut très bien se contenter d’une batterie compacte. En revanche, ceux qui prévoient de longues randonnées ou transportent des charges lourdes ont besoin d’une plus grande capacité.

Y a-t-il d'autres critères importants?

Outre l’autonomie, les fonctions numériques gagnent en importance, comme la Range Control. Celle-ci indique dans une application avec quel niveau de batterie l’utilisateur arrivera à destination et adapte automatiquement l’assistance du moteur si nécessaire.

Et plus la capacité de la batterie augmente, plus la puissance maximale disponible est élevée.

Sur les vélos électriques, la puissance d’assistance est limitée par la loi à 250 watts en continu, quelle que soit la taille de la batterie. Une batterie plus grande augmente donc l’autonomie, mais ne modifie pas les caractéristiques de puissance du moteur.

Cela va-t-il changer?

Aujourd’hui, les critères d’évaluation ont déjà changé par rapport à il y a quelques années.

«La qualité d’une batterie ne dépend plus seulement de sa capacité, mais aussi de l’efficacité avec laquelle l’ensemble formé par le moteur, la batterie et l’électronique de commande utilise l’énergie stockée»

Les batteries de vélos électriques sont souvent volées. Que faites-vous pour lutter contre ce phénomène?

C’est précisément pour cette raison que nous avons développé toute une gamme de fonctions de protection numériques destinées à rendre les vélos électriques de moins en moins attractifs pour les voleurs. Toutes ces fonctions sont accessibles via notre application, même si certaines nécessitent un abonnement.





A quoi est-ce que cela ressemble?

Depuis l’été 2025, nous proposons notamment un système de verrouillage de la batterie qui s’active automatiquement lorsque le vélo est désactivé. Si une batterie verrouillée est installée sur un autre vélo électrique équipé de notre système intelligent, elle désactive automatiquement l’assistance électrique et devient ainsi inutilisable. Cette fonction utilise le smartphone comme clé numérique.

Qu'y a-t-il d'autre?

Notre système d’alarme repose sur le même principe. Si le vélo est déplacé sans être connecté au smartphone, l’utilisateur reçoit une notification push et la géolocalisation démarre automatiquement. En cas de vol, un rapport rassemble toutes les informations utiles, y compris un lien de suivi en direct destiné à la police.

La plupart des vélos électriques sont aujourd’hui équipés d’un moteur avec réducteur et d’une transmission à vitesses. Cette combinaison a-t-elle encore un avenir?

Associer une transmission à vitesses et un moteur électrique présente toujours des avantages évidents sur un vélo électrique. Les vitesses permettent de maintenir une cadence de pédalage efficace, indépendamment de la vitesse ou de la pente, ce qui améliore à la fois l’autonomie et le confort de conduite. Les vélos électriques à vitesse unique constituent néanmoins une option pertinente pour les terrains plats et les trajets courts. Ils séduisent aussi par leur simplicité et leur faible besoin d’entretien.

Si vous deviez vous risquer à une prévision, à quoi ressembleraient les vélos électriques dans dix ans?



«Le vélo électrique deviendra de plus en plus un centre névralgique numérique»

La connectivité, la personnalisation et l’intégration avec des services tiers façonneront l’expérience utilisateur.

Er pour les batteries?

La technologie lithium-ion devrait rester dominante encore longtemps, même si la densité énergétique continuera probablement à progresser de manière modérée. En matière de sécurité, la connexion du vélo électrique avec les autres usagers de la route et les infrastructures ouvrira de nouvelles perspectives.

Qu'en est-il du marché?

La diversification du marché va se poursuivre, du vélo électrique sportif ultraléger au vélo-cargo entièrement intégré. Il n’y aura jamais un seul modèle de vélo électrique, mais une multitude de solutions adaptées à des usages différents.

Traduit de l'allemand par Joel Espi