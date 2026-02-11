faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Le danger d’avalanche augmente en Valais

Le danger d&#039;avalanche s&#039;est accru dans le canton du Valais. (Image symbolique)
L'abondance de poudre fraîche facilite le déclenchement d'avalanches à de nombreux endroits.Keystone

Le danger d’avalanche augmente en Valais

Le canton du Valais connaît depuis mardi soir une intensification du risque d’avalanche. Mercredi matin, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a placé le niveau de danger à «fort» (4 sur 5).
11.02.2026, 09:4511.02.2026, 09:45

Le risque d'avalanche dans le canton du Valais a augmenté depuis mardi soir. Mercredi matin, l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) y a annoncé «un danger fort», soit le niveau 4 sur 5.

L'abondance de poudre fraîche, ainsi que de neige soufflée sur une faible couche de neige ancienne, facilite le déclenchement d'avalanches à de nombreux endroits, selon le bulletin. Le danger augmente au cours de la journée, avec la neige fraîche et des vents forts. Il faut s'attendre à des avalanches très importantes dans les zones dangereuses.

Lindsey Vonn écrit un message poignant depuis l'hôpital

Les parties exposées des voies de communication sont particulièrement menacées, indique le bulletin d'avalanche. Les conditions sont défavorables pour les randonnées et les descentes en hors-piste.

Dans la région alpine de l'Oberland bernois et aux Grisons, le risque d'avalanche demeure à un niveau «marqué», soit au niveau 3, d'après le bulletin d'avalanche.

Selon le Bureau de prévention des accidents, 29 personnes en moyenne perdent la vie chaque année en pratiquant les sports de neige hors des pistes: 16 en ski de randonnée, 9 à ski, 2 à snowboard et 2 autres en raquettes. La plupart de ces accidents sont dus à des avalanches. (tib/ats)

Plus d'articles sur le sport
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
1
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
4
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'UDC Vaud se ridiculise sur Instagram
Pour sa campagne, l'UDC Vaud tente l'IA. Sans grand succès.
Qu’un parti politique recoure à des représentations artistiques en période de campagne électorale n’a rien de nouveau. Que l’intelligence artificielle générative soit mise à contribution est peut-être plus récent, mais cela ne surprend plus aujourd’hui. Peu coûteuse et polyvalente, elle peut faire beaucoup, à condition de savoir s’en servir.
L’article