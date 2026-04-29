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Cette manière improbable de manger des sushis fait le buzz

Les «sushis push pops» réinventent la dégustation des sushis sous forme des sucettes aussi surprenantes qu’originales, inspirées des glaces «pousse-pousse».

Plus de «Suisse»

Le sushi est le plat traditionnel japonais le plus populaire du monde. Mais si, pour nous occidentaux, un sushi est un sushi, il s'agit avant tout d'un terme générique, puisque ce mélange de poisson cru et de riz prend des formes diverses, allant du sashimi au maki, en passant par le nigiri - ou encore le chirashi. Désormais, vous pourrez ajouter à cette liste le «sushi push pop», non sans insulter ce plat emblématique de la gastronomie nippone.

Vous voyez les glaces Calippo de Lusso? Ce tube en carton qu’on pousse par le bas pour faire remonter le sorbet? Remplacez-le par un rouleau de sushi façon maki, et vous obtenez un concept qui fait déjà patienter les consommateurs des grandes villes dans lequel il s'est implanté. L'emballage sert également de contenant pour la sauce soja que l'on vient verser dans le rouleau avant dégustation.

Plus besoin de baguettes ni de récipient: le «sushi push pops» est, à l'instar du nigiri qui se présente comme un sandwich, un moyen efficace de manger du sushi sur le pouce.

On aurait pu croire à une invention japonaise, mais le concept est né à New York, dans l’échoppe Suka Sushi fondée par l’ancien avocat Ben Rozenshteyn. Le succès est tel que près de 500 rouleaux s'écoulent quotidiennement, vendus 12 francs pièce. A l'heure des réseaux sociaux, la viralité du produit, notamment sur TikTok, a démocratisé le concept, au point qu’on le trouve désormais en Europe, dans des capitales telles que Berlin, Londres ou Madrid.

A Zurich, le restaurant japonais Maru a lancé ses propres sushis «push pops». Image: maru.ch

Quant à la Suisse, des Zurichois se sont emparés du concept. Le restaurant japonais Maru a lancé ses propres «sushis push pops» à la mi-avril. Un millier de pièces se sont écoulées en quelques jours, mettant le produit en rupture de stock, comme le révèle 20 minutes. Un succès qui devrait probablement intéresser de nombreux investisseurs prêts à se positionner dans les tendances culinaires virales.

L'avenir nous dira si les vendeurs de «push pops»» vont fleurir dans nos rues, rejoignant les french tacos, le bubble tea ou le matcha latte dans la liste des produits devenus populaires. N'en déplaise aux puristes.