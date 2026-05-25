L’une des plus fameuses, mais pas la plus haute: la Cascata di Foroglio, au Tessin. Image: Shutterstock

Voici la cascade la plus haute de votre canton

A la fin du printemps et après les épisodes de pluie, les randonnées vers les cascades n’ont qu’un seul qualificatif: spectaculaires. Car, à cette période, les rivières charrient beaucoup d’eau et les chutes deviennent particulièrement impressionnantes. Le meilleur dans tout ça? Il y en a forcément une proche de chez vous.

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Précisons-le d'emblée: on pensait que dénicher la plus haute cascade par cantons se résumerait à à peine plus qu'une simple recherche Google. Autant dire que je me plantais sur toute la ligne. Après de nombreuses vérifications auprès de différents offices cantonaux et organismes touristiques, nous avons certes réussi à réunir 26 lieux... mais qui n'ont pas pu être tous absolument certifiés. Comme l’écrit par exemple l’Office de la nature et de l’environnement des Grisons:

«Les cascades grisonnes n’ont encore jamais été mesurées de cette manière»

Car, en matière de hauteur, tout dépend de la définition: faut-il ne prendre en compte que la hauteur de chute libre? Doit-on considérer plusieurs paliers comme une seule cascade? Une chute qui ne coule réellement qu’après de fortes pluies compte-t-elle aussi?

Et surtout: où commence et où finit une cascade? Quoi qu’il en soit, les 26 cascades qui figurent dans ce classement font assurément partie des plus hautes de leur canton. Et si vous n’êtes pas d’accord avec certains choix, l’espace commentaires est officiellement ouvert.

Argovie

Cascade de Linn: 5,5 mètres

Image: Shutterstock

Entre les villages d’Effingen et Gallenkirch, à l’ouest de Brugg, on accède facilement à la plus haute cascade argovienne à pied. La randonnée se combine avec la visite de la Bruderhöhle, une grotte karstique. En été, les ruisseaux y transportent souvent peu d’eau.

Appenzell Rhodes Extérieures

Le Höchfall: 20 mètres

Le Höchfall est accessible par de nombreux escaliers. Image: Appenzellerland Tourismus AR

Situé à la frontière entre les deux demi-cantons d’Appenzell, le Höchfall peut être rallié lors d’une boucle d’environ deux heures au départ de Teufen (AR), via Niederteufen. La randonnée comprend près de 300 marches descendant dans la gorge. Le sentier a rouvert en 2022.

Appenzell Rhodes Intérieures

Le Leuenfall: 34 mètres

L’impressionnante cascade du Leuenfall plonge au nord du massif de l’Alpstein. On y arrive lors d’une courte randonnée, loin des foules touristiques de l’Alpstein, depuis l’auberge Lehmen ou, un peu plus loin, depuis la gare de Weissbad.

Bâle-Campagne

Cascade de Rünenberg: 18 mètres

Haute de 18 mètres, la cascade est accessible via un sentier de randonnée facile (T1) depuis Rünenberg. Elle se trouve également sur le «Chirsiweg» bâlois. Le spectacle est saisissant: l’eau tombe dans une sorte de petit amphithéâtre naturel, dévalant une paroi rocheuse jusqu’à un cône de tuf.

Basel-Ville

Barrage de Birsfelden: 9,3 mètres maximum

Image: Kraftwerk Birsfelden AG/Sascha Jäger

Le choix pour Bâle-Ville peut surprendre. Mais le canton ne possède ni montagnes ni grandes collines. Nous avons donc retenu la centrale de Birsfelden, située au moins en partie sur le territoire cantonal. «Le dénivelé au niveau du barrage de Birsfelden varie entre 3,9 et 9,3 mètres selon le débit de l’eau», précise son directeur, Sascha Jäger.

Il existe d’ailleurs une piste cyclable et un sentier de randonnée qui traversent le site. Ce dernier fait partie du sentier des Trois Pays, qui passe également par St.Chrischona, le point culminant du canton.

Berne

Le Mürrenbachfall: 417 mètres

Image: Shutterstock

Le Mürrenbachfall est considéré comme la plus haute cascade de Suisse. L’eau chute de 417 mètres, en cinq paliers. On peut facilement l’admirer depuis le téléphérique menant à Mürren.

On a décidé en 2009 de considérer cette cascade comme une seule chute, car elle ne remplit pas les critères définissant des cascades séparées.

Fribourg

Cascade du Seeweidbach: 30 mètres

Autour du lac Noir et jusqu’au pied de la cascade, le sentier thématique Häxewääg propose un parcours vraiment accessible à toutes les mobilités.

Genève

Cascade du Nant de Cartigny: 3,7 mètres

Peut-être que le Jet d’eau est finalement la plus haute «cascade» de Genève. Image: keystone

Les autorités genevoises ont d’abord répondu que le canton possédait beaucoup d’eau, mais pas de cascades. Après vérification, l'Office cantonal de l’eau, nous a finalement expliqué: «Nous avons trouvé sur une ancienne carte une cascade de 3,7 mètres dans le Nant de Cartigny». Voilà qui fera l'affaire! Aucun sentier de randonnée ne passe toutefois à cet endroit. Et il n’existe malheureusement aucune photo.

Glaris

Le Berglistüber: 44 mètres

Image: Shutterstock

On arrive au Berglistüber en cinq minutes à pied à travers la forêt depuis le parking d’un ancien restaurant, sur la route du col du Klausen. Le Fätschbach y tombe dans la vallée en trois étapes. Cette chute intermédiaire était déjà considérée en 1897 comme l’une des plus belles cascades du pays.

Grisons

La cascade du Ducan: 60 mètres

La cascade et ses trois paliers dans le val Sertig. Image: Oliver Kubiz

On pensait qu’un canton touristique comme les Grisons connaissait précisément sa plus haute cascade. Mais ce n’est pas le cas. Même l’Office de la nature et de l’environnement ne parvient pas à trancher. Et dit n'avoir jamais cherché à le savoir. Surtout que tout dépend de la méthode de mesure, comme nous l'avons déjà dit.

L’office propose néanmoins plusieurs favoris: la Cascata Buffalora (Soazza), la Cascata del Rizeu (Mesocco), la cascade située près du Castello de Mesocco, le Schaftobelfall à Alvaneu ou encore le Ducan, dans le val Sertig. Comme on a reçu une belle photo de cette dernière, on a opté pour ce magnifique spécimen de 60 mètres. Pas mal, non?

Jura

Chute du Bief de Vautenaivre: 7 mètres

Quel nom magnifique. Et cette cascade nichée dans une vallée oubliée tient toutes ses promesses.

La vallée se termine par un petit cirque étonnamment vaste, presque semblable à une grotte. Lorsque watson s'y est rendu, seul un mince filet d’eau coulait le long de la paroi rocheuse de sept mètres. Mais quand le débit de la rivière est plus important, l’eau semble littéralement jaillir par-dessus la falaise.

Vous trouverez ici une proposition d’itinéraire.

Image: aube.hmr

Lucerne

Chute de Renggloch: 20 mètres

Image: Frank Lepper

Pour ce canton aussi, difficile de trancher. La chancellerie d’Etat résume la situation ainsi: «Lucerne possède beaucoup d’eau, mais finalement peu de cascades remarquables». Elle recommande toutefois le Renggloch et ses quelque 20 mètres de hauteur. Attention: le sentier est fermé depuis 2023 et ne devrait rouvrir qu’en août 2026.

La cascade d’Altwisertobel pourrait être une autre candidate. Le Chessiloch, près de Flühli, est aussi impressionnant. Certaines sources lui attribuent 30 mètres, mais la partie visible reste moins élevée que celle du Renggloch. Enfin, autre curiosité: l’Emmensprung près de Giswil. Ce n’est pas une chute libre, mais l’eau y dévale jusqu’à 50 mètres.

Neuchâtel

Cascade de Môtiers: 30 mètres

A Neuchâtel aussi, la course est serrée. Le Saut du Doubs impressionne avec ses 27 mètres et son important débit, mais la Cascade de Môtiers, avec ses 30 mètres, est légèrement plus haute. Et sur place, on trouve également des grottes, ainsi que les magnifiques gorges de la Poëta-Raisse.

Nidwald

Le Risletenfall: 90 mètres

Le Choltalbach descend sur plusieurs paliers sur près de 90 mètres dans une gorge étroite, avant de se terminer par une spectaculaire chute qui plonge presque directement dans le lac des Quatre-Cantons. Une magnifique randonnée relie Beckenried à Treib, avant un retour en bateau.

La dernière chute des gorges du Risleten. Image: Shutterstock

Obwald

Le Lauifall: 156 mètres

Image: Google Maps

L’office du tourisme d’Obwald n'hésite pas une seule seconde: le Lauifall, 156 mètres. Comme la cascade se situe dans une zone exposée aux chutes de pierres, aucun sentier ne permet de s’en approcher. Le meilleur point d’observation se trouve sur la route du Brünig, au belvédère de Chälrütirank.

Schaffhouse

Les chutes du Rhin: 23 mètres

Vue depuis le rocher au milieu des chutes, en direction de la rive zurichoise. Image: Reto Fehr

Voici enfin un endroit un peu plus célèbre: les chutes du Rhin, à la frontière entre Zurich et Schaffhouse. Elles constituent la plus haute cascade du canton le plus septentrional de Suisse. Avec leurs 150 mètres de largeur, elles figurent également parmi les cascades les plus puissantes d’Europe.

Schwyz

Le Bettbachfall: 160 mètres

Image: Instagram/jonathangraml

Sur la route du Muotatal, vous passez devant cette impressionnante cascade – du moins s'il vient de pleuvoir. Depuis Illgau, l’eau plonge sur 160 mètres dans la vallée. Un sentier mène au pied de la chute et traverse aussi la forêt jusqu’à son sommet.

Soleure

Cascade de Saint-Fridli: 25 mètres

A Soleure également, les discussions ont été animées. Mais il s’agit très probablement de la cascade de Saint-Fridli. Elle chute de 25 mètres et on l'atteint par une courte randonnée passionnante, aussi bien par le haut que par le bas.

Saint-Gall

Les Seerenbachfälle: 585 mètres

Les deux paliers inférieurs. Image: Reto Fehr

Les Seerenbachfälle dévalent trois paliers jusqu’au lac de Walenstadt. Depuis Weesen, une petite marche d’environ une heure mène au point de vue de Betlis. Les cascades sont particulièrement spectaculaires au printemps, lors de la fonte des neiges. Avec ses 305 mètres, le Seerenbachfall II constitue la deuxième plus haute cascade de Suisse.

Tessin

Cascata della Crosa: 129 mètres

La Cascata della Crosa, dans le Val Peccia. Image: instagram/ reliesmot

Nous avions d’abord retenu celle de Foroglio, tout au fond du val Bavona. Mais ses 109 mètres complètement «instagramables» ne suffisent apparemment pas.

Migheleto, un lecteur, nous a signalé la Cascata della Crosa, dans le val Peccia. Celle-ci atteint 129 mètres. Elle récupère donc la première place. À moins que quelqu’un ne connaisse encore plus haut?

Pour la cascade de Foroglio, signalons qu’une randonnée un peu plus longue permet de découvrir cette vallée spectaculaire.

Thurgovie

Le Lauftenbachtobel: 16 mètres

La cascade du Lauftenbachtobel, près de Saint-Pelagiberg, est probablement la plus haute du canton (16 mètres). Image: Amt für Raumentwicklung Thurgau

En Thurgovie, il règne un certain flou. Selon l’office de l’Aménagement du territoire, la cascade du Lauftenbachtobel serait la plus haute, avec environ 16 mètres. Mais il y a aussi la cascade du Mülibach, bien cachée près de Fischingen, derrière le hameau de Hatterswil. Aucun sentier ne mène directement à la chute, mais la région vaut le détour. Cette cascade a elle aussi déjà été qualifiée de plus haute du canton.

Uri

Le Stäubenfall: 100 mètres

Célèbre pour ces images de vaches et de chalets d’alpage devant la cascade: le Stäubenfall. Image: Shutterstock

Le Stäubenfall – aussi appelé Stäubifall - se niche au fond de la vallée de Schächen. Depuis Unterschächen, il faut environ une heure de marche pour l’atteindre.

Vaud

Cascade du Dar: 90 mètres

La partie inférieure. Image: Wanda wandelt

Le départ se situe au col du Pillon. De là, un joli sentier de montagne mène à destination en seulement 15 minutes. Les plus téméraires emprunteront la via ferrata, sur la rive droite du Dar (difficulté D). Depuis le bas, on voit surtout la dernière chute, mais l’ensemble des paliers représente environ 250 mètres de dénivelé.

Une proposition de randonnée est disponible ici.

Valais

Le Lagginafall: 230 mètres

Image: Brig Simplon Tourismus AG

La cascade du Laggina franchit environ 230 mètres de dénivelé au total. Là encore, la question de la mesure se pose: certains la considèrent davantage comme un torrent très pentu que comme une véritable cascade. Valais Tourisme désigne ainsi plutôt la Pissevache (Cascade de Salanfe), à Vernayaz, comme la plus haute du canton (116 mètres).

Une belle randonnée vers la cascade du Laggina, dans le «Gabi» comme disent les habitants, est proposée ici.

La Pissevache de Vernayaz. Sous cet angle, ses 116 mètres paraissent presque modestes. Image: valais tourisme/Tintin Photographie

Zoug

Cascade du Schwarzenbach: 15 mètres

Image: Shutterstock

L’Office du registre foncier et de la géoinformation de Zoug indique que la plus haute cascade se situe sur le Schwarzenbach, sous les ruines de Wildenburg. Elle mesurerait environ 15 mètres. Celle de Finstersee atteindrait 9 mètres. Le sentier menant au château en ruines passe au-dessus de la cascade. Aucun accès direct n’existe depuis le bas.

Zürich

Cascade du Greiselgubel: 43 mètres

La plus haute cascade du canton. En été, elle transporte souvent très peu d’eau. Image: instagram/ mr.mantas

La cascade se trouve tout près de la gare de Fischenthal. Un petit étang avec espace grillades se situe à proximité. La chute elle-même est légèrement cachée: le sentier disparaît dans les 50 derniers mètres et il vaut mieux suivre le lit du ruisseau. En été, le débit est souvent très faible, mais après de fortes pluies, le spectacle est magnifique.

Collaboration: Manuel Marquart. Cet article a été publié pour la première fois en 2024 puis mis à jour.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)