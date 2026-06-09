Cette créatrice de contenu s'est fait une spécialité de publier des photos d'elle nue ou peu vêtue sur les sentiers de randonnée. image: @kamryn35

La «Barbie du trail» agace les amateurs de montagne

Que se passe-t-il quand une influenceuse et star d'OnlyFans se lance dans un périple de 4265 kilomètres à travers la montagne? Beaucoup de séances de maquillage en plein air, quelques pépins sanitaires... mais surtout, un max de haine en ligne.

Plus de «Divertissement»

A 22 ans, Kamryn Renae Kirkham s'est façonnée une personnalité en ligne qui a tout pour accaparer un joyeux melting-pot de curieux, d'amateurs de sport, de fans de maquillage et de contenus esthétiques... et de haters. Pour preuve: la jeune femme qui, après avoir tenté de percer sur YouTube, s'est reconvertie en 2024 comme créatrice de contenu sur OnlyFans, cumule désormais près de 200 000 abonnés sur Instagram.



Non contente de gratifier ses abonnés OnlyFans payants (à hauteur de 9,99 dollars par mois) de photos d'elle légèrement vêtue sur les sentiers de randonnée et dans l'intimité de l'intérieur de sa tente, la jeune femme a décidé de se lancer dans un projet de grande envergure: parcourir en solitaire les 4265 kilomètres du Pacific Crest Trail (PCT), un sentier de grande randonnée qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne.

Autant dire que si la nouvelle a ravi les fans de Kamryn, dont les tutos makeup, le vernis à ongle et les brassières roses lui ont valu le surnom de «diva du trail» et «Barbie du PCT», elle a fait bondir ses détracteurs et les fins connaisseurs de montagne et de sports en plein air. Lesquels se répandent en commentaires agacés sous ses publications.

Parmi les photos qui ont rendu les puristes particulièrement dingues, un vidéo datant du 5 avril dans laquelle la jeune femme, toute de rose vêtue, explique commencer chaque journée en se maquillant et en se coiffant parce qu'elle «aime se sentir jolie» pendant chaque randonnée.

image: @kamryn35

Ou encore, dans une vidéo du 23 mai, lorsqu'elle s'emmêle les pinceaux en indiquant à ses fans qu'elle prévoit de «soumettre» la montagne, plutôt que de «gravir le sommet» (en anglais, «submit» au lieu de «summit»).

«Le 'rage bait' ultime, bien joué» Un internaute, en commentaire

Les looks girly de la créatrice de contenu fascinent les uns, agacent les autres. image: @kamryn35

Sans compter les tutos coiffure ou maquillage. image: @kamryn35

Quoi qu'il en soit, Kamyryn n'est pas la première. Chaque année, les longs sentiers des Etats-Unis font émerger une poignée de micro-célébrités, dont la notoriété est amplifiée par des stories Instagram ou des vidéos TikTok relatant leurs exploits, leurs mésaventures - ou les deux.

Randonneur expérimenté, Eric Kufrin, propriétaire et guide d'une agence de randonnées au Yosemite National Park, s'est fendu de quelques conseils dans le Daily Mail: «Pour quelqu'un qui a peu d'expérience, le conseil le plus honnête est de commencer par acquérir les compétences lors de courts séjours de plusieurs jours.»

«Apprenez à connaître votre équipement, apprenez à traiter l'eau systématiquement, apprenez à vous orienter et testez comment votre corps supporte l'altitude avant de vous aventurer dans la haute Sierra» Eric Kufrin, guide expérimenté et connaisseur de montagne, au Daily Mail

Si Kamryn Renae Kirkham n'en est pas à son premier voyage en solitaire (elle a notamment documenté ses périples à travers les Etats américains de Washington, Floride, Wyoming et Montana, mais aussi le Brésil, le Portugal et la Thaïlande), son odyssée a toutefois failli prendre une tournure dramatique, fin mai.

Le voyage a mal tourné

Dans une vidéo devenue virale, la jeune randonneuse a expliqué avoir commencé sa matinée comme n'importe quelle autre: c'est à dire en appliquant son blush et son rouge à lèvres, avant de s'élancer pour ses 40 kilomètres de marche quotidiens, en direction du sommet du mont Whitney, le point culminant de la Sierra Nevada californienne, à plus de 4420 mètres d'altitude.

Admettant qu'elle n'avait pas «vraiment beaucoup d'expérience» en matière d'alpinisme, elle précise qu'au début, tout «se passe très bien». Au bout de quelques kilomètres, cependant, Kamryn commence à «sentir mal» et décide d'interrompre sa route et d'installer son campement avant sa destination finale. Mais son état ne fait qu'empirer.

«Prise de vomissements», après avoir bu dans ce qu'elle apprendra plus tard être une «source d'eau» toxique, son salut vient d'un groupe de randonneurs qui la découvre sur le flanc de la montagne.

«J'ai commencé à vomir et je n'arrivais plus à descendre la montagne» Kamryn Renae Kirkham, dans une vidéo Instagram le 23 mai

Héliportée vers un centre médical voisin, Kamryn s'en est finalement sortie sans dommages - même si sa mésaventure lui a quand même valu le titre d'«influenceuse la plus bête du monde», dans le Daily Mail.

Le coût d'un sauvetage par hélicoptère peut atteindre environ 20 000 dollars et s'envoler jusqu'à 50 000. image: @kamryn35

«Ce qui m’a inquiété dans la vidéo, ce sont les fondamentaux: une mauvaise utilisation du piolet… une mauvaise gestion de l’eau. Ce sont de véritables lacunes qui la mettent en danger», a fait savoir le guide Eric Kufrin dans Daily Mail.

«Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas qui elle est. C'est que quiconque s'aventure sur ce terrain doit posséder les compétences nécessaires. Il serait conseillé à tous, quel que soit leur niveau, de tester leurs aptitudes dans des environnements plus cléments, et non sur le sentier Whitney.»

Interrogée par le magazine Outside sur les craintes suscitées par son long périple, Kamryn, désormais tirée d'affaire, a balayé ces considérations d'un revers de main. «Je laisse simplement exister différentes parties de moi-même. Les deux sont réelles», a-t-elle fait savoir, au sujet du paradoxe entre son côté girly et son aventure en plein air.

Voilà qui est dit. En tout cas, rien qui ne décourage l'influenceuse: la «princesse du PCT» a déjà repris sa route et ses vidéos, pour le plus grand déplaisir des randonneurs chevronnés.

Vidéo: watson