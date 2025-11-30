Image: watson/agences

La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute

Deux objets de vote sont soumis, ce 30 novembre, aux Suisses: l'introduction d'un service citoyen et l'impôt sur les successions pour les grandes fortunes. Résultats et réactions en direct.

Les Suisses doivent décider si le service citoyen doit remplacer l’obligation militaire.

Pour tout savoir sur «l'initiative Service citoyen.»

La vie des super-riches suisses pourrait basculer ce 30 novembre.

Pour en savoir plus sur «l'initiative pour l'avenir».