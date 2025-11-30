brouillard
Votations 30 novembre 2025: résultats et réactions ++EN DIRECT++

La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute.
Image: watson/agences
La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute

Deux objets de vote sont soumis, ce 30 novembre, aux Suisses: l'introduction d'un service citoyen et l'impôt sur les successions pour les grandes fortunes. Résultats et réactions en direct.
30.11.2025, 09:5830.11.2025, 09:58
Team watson
Team watson

Résultat des votes

Dépouillés: 0/26 | Etat: 10:25 h

Initiative service citoyen

Etat: Résultats encore inconnus

0 cantons

0 cantons

234/325

Initiative pour l’avenir

Etat: Résultats encore inconnus

0 cantons

0 cantons

234/325

