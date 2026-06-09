La Plage des Six-Pompes récupère son site emblématique

La Plage retrouve enfin la place du Marché. Une victoire symbolique pour un festival confronté à plusieurs défis et qui révèle son programme aujourd'hui.

Plus de «Suisse»

La Plage des Six-Pompes revient à la place du Marché lors de la prochaine édition, qui se tiendra du 3 au 8 août à La Chaux-de-Fonds (NE). Plus de 125 représentations seront jouées par 55 compagnies. Un focus particulier a été mis sur les solos de rue, sur le jeune public ou sur les projets de cirque déjantés.

«On a dû batailler quatre mois avec la Ville pour revenir à notre lieu de la place du Marché. Il a fallu trouver un moyen de cohabiter avec les tenanciers des terrasses. La Plage est un oiseau migrateur, qui à l'image des cigognes s'est fait voler son nid originel par des coucous», a déclaré mardi Manu Moser, programmateur.

La Plage a préféré revenir à la place du Marché, avec une grande scène à l'ouest et un bar, et abandonner celle de Beausite.

«On ne pouvait pas financièrement avoir deux grandes scènes» Manu Moser, programmateur

Celle du Marché est plus proche des autres lieux du festival. De plus, le site de Beausite n'était pas idéal cette année avec les travaux.

Equilibre fragile

Le budget de cette édition dépasse le million de francs. Les 40% sont couverts notamment grâce aux ventes aux stands et bars, 40% par les soutiens institutionnels et 20% par le sponsoring.

«Même si la manifestation rayonne au-delà des frontières, l'équilibre financier devient de plus en plus difficile, avec des baisses de revenus et une hausse des charges (sécurité, énergie, transport)», a précisé Pauline Bessire, directrice. Les organisateurs ont rappelé:

«La perte de lieux de jeu au profit de la densification urbaine ajoute une incertitude supplémentaire à l'avenir»

Le festival reste en accès libre avec rémunération des artistes au chapeau. Comme depuis la tempête 2023, qui avait entraîné l'annulation de La Plage, les organisateurs continuent d'offrir aux artistes une session minimale par représentation.

Le festival de rue change à nouveau de configuration. Image: Plage des six-pompes

Le public pourra payer avec un e-chapeau via l'application mobile ou le site internet. Côté bar, il sera possible de payer cette année avec la monnaie locale chaux-de-fonnière l'Abeille.

Au niveau du programme, cette édition 2026 «se distingue par la variété des thématiques abordées qui témoignent de la richesse des arts de la rue et des questionnements artistiques actuels. A La Plage, on pose tout sur le bitume: le deuil, la rage, la grossophobie, la poésie humaine, l'espoir et l'amour sous toutes ses formes», ont expliqué les organisateurs.

La Plage rassemble tous les âges. Image: Plage des six-pompes

Trois créations sont spécialement destinées au jeune, voire au très jeune public, avec un spectacle olfactif pour les tout-petits dès six mois. Cette édition va proposer aussi davantage de monologues (solos de rue) que par le passé. «C'est une mode en France et en Belgique liée au manque d'argent pour la culture», a ajouté Manu Moser. Quand on est seul, il n'y a pas besoin de se partager la recette.

C'est quoi les coups de coeurs?

Le coup de coeur du programmateur va au spectacle Amours de la compagnie française Muchmuche Compagny. Ce duo de cirque et de musique live interroge toutes les formes d'amour en utilisant la pluridisciplinarité du cirque nouveau. «C'est une claque», a déclaré Manu Moser.

En parallèle de la programmation du IN, cinq compagnies émergentes, dont trois suisses, une française et une franco-belge, ont été retenues sur 185 candidatures. Elles testeront leur création en devenir dans le cadre du programme de La Nouvelle Vague.

Le Six Pompes Summer Tour a déjà pris la route depuis le 22 mai à Delémont. Il fera escale dans près de 35 villes ou villages suisses, dont Rheinfelden (AG) les 15-16 août. Il se terminera le 13 septembre après avoir offert plus de 120 représentations.



En 2025, La Plage avait attiré entre 10 000 et 12 000 personnes par jour à La Chaux-de-Fonds. (jah/ats)