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Gezeichnet 2025: Trump en cuvette WC reçoit un prix à Berne

Caricature de l&#039;année: Trump représenté en cuvette de WC
Le dessin se réfère au discours de Donald Trump à l'ONU.Image: Vigousse

Trump en cuvette WC reçoit un prix

Une dessin du président américain signé Vincent L'Epée dans Vigousse a été désigné caricature de l'année par le Musée de la communication à Berne.
25.03.2026, 16:5426.03.2026, 09:19

Donald Trump a fait les gros titres de journaux tout au long de 2025. Il n'est donc pas surprenant que la caricature de l'année, choisie par le public de l'exposition «Gezeichnet 2025» au Musée de la communication à Berne, représente également le président américain.

Le dessin se réfère au discours de Donald Trump à l'ONU et présente son visage comme une cuvette de toilettes. Ce dessin de Vincent L'Epée est paru dans le journal satirique romand Vigousse.

«La guerre rend Trump faible»: le best of des caricatures de la semaine

Donald Trump mène le monde à sa guise et le tient en haleine avec ses décisions imprévisibles. Il parvient toujours à semer le chaos, ce qui ne l'empêche pas de s'autoglorifier, relève le musée bernois mercredi dans un communiqué.

Vincent L'Epée a résumé le discours de Trump à l'ONU en une image forte et marquante. Selon le musée, cette oeuvre est un bon exemple de la capacité du dessin de presse à aller droit au but.

Cette oeuvre «montre aussi que malgré les innombrables caricatures qui ont déjà été faites de l'actuel président des Etats-Unis, il reste toujours possible de trouver de nouvelles manières de répondre avec humour à la folie quotidienne qui agite la Maison-Blanche.»

Le lobby paysan à l'honneur

C'est un autre dessin de Trump, réalisé par Silvan Wegman, alias SWEN, qui occupe la deuxième place du classement. On y voit le milliardaire américain bloqué par l'énorme chapeau de son épouse Melania.

Où sont passés les 75 millions de dollars de Melania?

A la troisième place, on trouve une caricature représentant le Palais fédéral sous la forme d'une ferme suisse. Ruedi Widmer met ainsi en avant la force du lobby paysan au Parlement fédéral, alors que le secteur agricole n'emploie qu'environ 1,5% de la population helvétique. (jzs/ats)

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