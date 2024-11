Albert Rösti revient sur ses propos en faveur de Trump

La présidente de la Confédération Viola Amherd a elle apporté une réponse plus conforme à la tradition. Devant les membres de l'Association de la presse étrangère à Berne, elle a simplement dit que «ce sont les électeurs des Etats-Unis qui vont choisir». «On n'intervient pas et on travaille avec les chefs d'Etat élus démocratiquement» , a-t-elle ajouté. (tib/ats)

L'élargissement de l'A1 serait mauvais pour les localités

Une étude indépendante, commandée par l’Association Transports et Environnement (ATE), met en garde contre l’impact de l’élargissement de l’autoroute A1 entre Nyon et Le Vengeron.

L'élargissement de l'autoroute A1 entre Nyon (VD) et Le Vengeron (GE) aurait pour conséquence d'augmenter le flux du trafic dans les villes et les villages et de contrecarrer les efforts fait ces dernières années en matière de report modal, conclut une étude indépendante mandatée par l'Association Transports et Environnement (ATE). La population suisse votera sur cet objet le 24 novembre.