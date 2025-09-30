De l'alcool et un chaton: étonnante saisie des douaniers romands

Une cargaison en provenance d’Espagne et importée illégalement dans le canton de Neuchâtel a été interceptée à la mi-septembre. Et le contenu est plutôt surprenant.

Les collaborateurs de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) ont mis la main sur une cargaison insolite, contenant de l'alcool, des rissoles à la viande et un chat. Cette marchandise importée illégalement dans le canton de Neuchâtel provenait d'Espagne.

La fourgonnette était immatriculée dans le canton de Neuchâtel, où le conducteur – un ressortissant colombien de 36 ans – est domicilié, indique mardi l'OFDF dans un communiqué. Cette intervention a eu lieu à la mi-septembre.

La marchandise importée illégalement provenait d'Espagne. Image: OFDF

Dans le détail, les douaniers ont intercepté 143 litres d'alcool à plus de 18%, 50 litres d'alcool à moins de 18% ainsi que 190 kilogrammes environ de rissoles à la viande en provenance d'Espagne. Le véhicule contenait également un chat sans puce ni passeport. La marchandise a été séquestrée et un dépôt d'amende a été demandé dans l'attente d'un dédouanement ultérieur.

Le communiqué rappelle que les animaux de compagnie doivent être déclarés lors du passage de la frontière. Il s'agit de présenter un passeport pour animaux de compagnie, un certificat vétérinaire ou une autorisation à un poste frontière pendant les heures d'ouverture. (jzs/ats)