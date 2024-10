Attaque au couteau à Zurich: cette femme a été une héroïne

Des policiers lors d'une opération à l'extérieur d'un centre d'accueil périscolaire à Zurich Oerlikon, en Suisse, le mardi 1er octobre 2024. Keystone

Un homme de 23 ans a attaqué trois enfants à l'arme blanche à Zurich mardi, les blessant parfois grièvement. De nombreuses questions restent en suspens. Dans le quartier, c'est le choc.

Reto Wattenhofer / ch media

La porte s'ouvre et une petite fille regarde dans le vide, angoissée. L'espace d'un instant, l'horreur qui s'est produite en ce jour gris et humide dans le quartier d'Oerlikon à Zurich s'incarne. Des psychologues et une équipe de soin prennent en charge les enfants et leurs parents depuis des heures derrière les portes opaques des locaux de la Haute école intercantonale de pédagogie curative.

Tous essaient de comprendre ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, venant brutalement chambouler leur quotidien. Pourquoi un homme a délibérément tenté de tuer leurs enfants. Pourquoi il a poignardé et blessé trois d'entre eux.

Ceux qui passent par la Berninaplatz cet après-midi-là en ignorant ce qui est arrivé s'étonnent du déploiement massif de la police. Le quartier est largement bouclé et semble se noyer dans un océan de couleurs fluorescentes. Partout, il y a des rubans de délimitation, des fourgons des forces d'intervention et des policiers armés jusqu'aux dents. Des spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich et de l'Institut de médecine légale prélèvent des indices.

Un acte de violence qui ébranle un quartier

Les habitants du quartier ne peuvent se rendre chez eux qu'accompagnés de fonctionnaires. Beaucoup de ceux qui vivent ici ont assisté à la scène. «J'ai entendu des enfants crier, puis les policiers sont arrivés en nombre», raconte une femme sur place. Le père d'un enfant de six ans, toujours sous la surveillance des autorités, témoigne également.

«Je dois attendre mon fils ici. Heureusement, il va bien»

Il est peu avant midi ce mardi. Un groupe de bambins chemine depuis l'école Gubel, toute proche, à la garderie de la ville de Zurich, située derrière le centre commercial Bernina City. Les cours sont terminés, place maintenant à la prise en charge de midi et de l'après-midi. C'est donc l'heure du dîner. Au menu, le «hit du jour»: Gnocchi gratinés à la citrouille.

Mais le repas ne sera pas servi tout de suite. Avant que le groupe n'atteigne la garderie, un homme attaque brusquement plusieurs enfants à l'arme blanche à la Berninastrasse. Selon les riverains témoins, les enfants se mettent à crier de peur. L'homme portait un couteau, parlait anglais et avait un bout de papier sur lui. Il blesse trois garçons de cinq ans. L'un d'entre eux est gravement touché, les deux autres moyennement. Après avoir reçu les premiers soins médicaux, ils sont transportés à l'hôpital. La police ne précise pas si la vie du garçon grièvement blessé est en danger.

Motif inconnu

Le pire a pourtant pu être évité. Peut-être grâce à l'intervention de la directrice de la garderie, malgré l'arme blanche de l'assaillant. Grâce à son courage, elle parvient, avec l'aide d'un passant, à maîtriser l'agresseur. Ils le retiennent jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Des images prises par des riverains montrent un homme joufflu, vêtu d'un imperméable noir et d'un pantalon de survêtement blanc, allongé sur le sol, auquel des agents en civil passent les menottes. Il se laisse arrêter sans résistance et sera interrogé par la suite.

Si le déroulement des faits est relativement clair, leurs circonstances restent, elles, plus obscures. Ce que l'on sait, c'est que l'auteur présumé est un ressortissant chinois âgé de 23 ans. Sur place, des rumeurs circulent selon lesquelles il étudierait à l'université de Zurich. On ignore ses motivations pour l'heure et la police ne s'exprime pas pour l'instant. «Il est encore beaucoup trop tôt pour dire si l'auteur avait un lien avec la garderie». La police cantonale de Zurich et le ministère public ont ouvert une enquête. La directrice de la structure d'accueil est également interrogée.

Dans les médias sociaux, on salue son courage. Le conseiller municipal PLR et directeur d'établissement Filippo Leutenegger s'est lui aussi montré très impressionné par cette intervention. «Cela mérite le plus grand respect et la plus grande gratitude», a-t-il déclaré au Tages-Anzeiger.

(Adaptation française: Valentine Zenker)