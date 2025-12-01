Valais: 125 kilos de khat interceptés par la douane

Lors d’une patrouille nocturne en Valais, la douane a intercepté un homme transportant 125 kilos de khat dans six valises, ainsi que plusieurs milliers de francs.

Plus de «Suisse»

Un trafic de khat déjoué à la frontière valaisanne. Image: douanes suisses

Une patrouille nocturne de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a intercepté en Valais un Somalien qui transportait 125 kg bruts de khat et 400 gr de jus de khat. Ces stupéfiants étaient cachés dans six valises.

Cet homme de 40 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été arrêté dans la nuit du 17 octobre alors qu'il roulait en direction de Brigue. Il avait précédemment passé la douane à Gondo, précise lundi l'OFDF.

Les autorités saisissent un lot massif. Image: douanes suisses

Outre les six valises de khat, les douaniers ont trouvé dans l'habitacle plus d'une dizaine de milliers de francs ainsi qu'une centaine d'euros dissimulés sous le tapis de sol.

Le Somalien et les stupéfiants ont été remis à la police. Une enquête du Ministère public valaisan est en cours. (jah/ats)