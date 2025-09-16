assez ensoleillé17°
Berne: refus de dévoiler le contrat des drones polémique

Eine Aufklaerungsdrohne des ADS 15 System bei einer Landung, anlaesslich einer Medienkonferenz des VBS mit einer Praesentation zum Aufklaerungsdrohnensystem 15 (ADS 15) vom Donnerstag, 4. September 20 ...
L'achat des drones auprès du fabricant israélien Elbit avait été approuvé en 2015 par le Parlement.Keystone

Ils refusent de dévoiler le contrat d'achat des drones polémiques

La Cour suprême du canton de Berne rejette une requête contre le contrat controversé avec l'entreprise d'armement israélienne Elbit. Les requérants voulaient le rendre nul pour immoralité, violation du droit public et violation du droit international
16.09.2025, 11:3816.09.2025, 11:38

La Cour suprême du canton de Berne a rejeté une requête d'obtention du contrat d'achat de six drones reconnaissance Hermes entre la Confédération et l'entreprise d'armement israélienne Elbit. Les requérants ont annoncé faire recours auprès du Tribunal fédéral.

La requête avait été déposée le 14 juin par un couple palestinien qui a fui Gaza, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsa), la Ligue suisse des droits humains – Genève et l'Association suisse des avocats.es pour la Palestine. Le but de cette action juridique était de rendre nul le contrat d'achat des drones israélien pour immoralité, violation du droit public et violation du droit international.

Pfister s'attaque aux fiascos de l'armée et il y a du boulot

Le juge de la Cour suprême ne leur a toutefois pas donné raison en qualifiant cette démarche d'«abusive», écrivent mardi les avocats des requérants dans un communiqué. Pour le magistrat, la requête poursuivait «clairement un intérêt et des visées politiques». Il a donc classé sans suite cette demande. Pour le juge, les requérants ne sont pas légitimes à combattre un contrat dont ils ne subissent aucun «préjudice direct».

Face à cette décision, les avocats de ces derniers ont annoncé avoir fait recours auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice, violation du droit constitutionnel et des droits garantis par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Problèmes techniques et retards

L'achat de ces six drones auprès du fabricant israélien Elbit avait été approuvé en 2015 par le Parlement et aurait dû être achevé en 2019. Toutefois, des soucis financiers et techniques ont retardé le projet et obligé le Département fédéral de la défense (DDPS) a redimensionné l'acquisition.

On vous résume 6 ans de problèmes avec les drones de l'armée suisse

Au début du mois, le conseiller fédéral Martin Pfister a annoncé que les six appareils ne seront pas équipés du système d'évitement automatique, du système de dégivrage, ni du système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS. Cette décision a suscité de vives critiques. (jzs/ats)

