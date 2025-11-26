Deux patrouilleurs suisses sont entrés en collision lors d’un exercice nocturne sur le Léman (image d'illustration). Keystone

Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman

Deux soldats ont été pris en charge après une collision de patrouilleurs sur le Léman, un incident désormais confié à la justice militaire.

Plus de «Suisse»

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux canot-patrouilleurs de l’armée suisse sont entrés en collision sur le Léman. Les deux embarcations ont été endommagées. Un soldat, en état de cho, a été pris en charge, un autre a nécessité des soins médicaux.

L’accident s’est produit vers 3h30 lors d’un exercice consacré à «l’interception de bateaux», a indiqué mercredi le Département fédéral de la défense. Les patrouilleurs appartiennent à la compagnie de vedettes 10, actuellement engagée dans un service d’instruction.

Aucun carburant ne s’est échappé lors de la collision, précise encore le VBS. Les deux embarcations ont depuis été remorquées jusqu’au port. Plusieurs organisations civiles de secours ont été mobilisées. La justice militaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. (jah avec sda)