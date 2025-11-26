ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Armée

2 bateaux de l’armée suisse entrent en collision sur le Léman

Das Boot Saturn? der Motorbootkompanie 10 der Schweizer Armee auf dem Lago Maggiore, anlaesslich am Tag der offenen Tuer der Motorbootkompanie der Schweizer Armee, am Freitag, 15. November 2024, in As ...
Deux patrouilleurs suisses sont entrés en collision lors d’un exercice nocturne sur le Léman (image d'illustration).Keystone

Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman

Deux soldats ont été pris en charge après une collision de patrouilleurs sur le Léman, un incident désormais confié à la justice militaire.
26.11.2025, 10:2426.11.2025, 10:47

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux canot-patrouilleurs de l’armée suisse sont entrés en collision sur le Léman. Les deux embarcations ont été endommagées. Un soldat, en état de cho, a été pris en charge, un autre a nécessité des soins médicaux.

L’accident s’est produit vers 3h30 lors d’un exercice consacré à «l’interception de bateaux», a indiqué mercredi le Département fédéral de la défense. Les patrouilleurs appartiennent à la compagnie de vedettes 10, actuellement engagée dans un service d’instruction.

Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse

Aucun carburant ne s’est échappé lors de la collision, précise encore le VBS. Les deux embarcations ont depuis été remorquées jusqu’au port. Plusieurs organisations civiles de secours ont été mobilisées. La justice militaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. (jah avec sda)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Une Thaïlandaise de 65 ans se réveille juste avant sa crémation
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces manifestations vont secouer Lausanne cette semaine
Des défilés organisés par le Collectif de la grève féministe et les syndicats de la fonction publique vont se tenir mardi et mercredi dans la capitale vaudoise. Des perturbations de la circulation sont à prévoir.
Ce mardi, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une manifestation organisée par le Collectif de la grève féministe Vaud se déroulera à Lausanne.
L’article