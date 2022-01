2. Un soutien public direct à un média peut-il nuire à son indépendance et à l'esprit critique de sa rédaction?

Lisa Mazzone: L’indépendance est garantie: la loi fixe des critères objectifs, non pas des contenus. Il n’y a aucune marge de manœuvre pour le gouvernement pour dealer une aide à un média. Et honnêtement, quand on voit que des milliardaires achètent des titres pour faire passer des idées politiques, on comprend que ne rien faire est encore pire.

Félicien Monnier: C’est évident, puisqu’il s’agit pour les deux premiers pouvoirs de financer le «quatrième pouvoir». Cette loi instaure un avertissement permanent et sournois à l’oreille des rédacteurs en chef, selon lequel certains politiques ne doivent pas être trop malmenés parce qu’ils ont soutenu les subventions, et en soutiendront peut-être de nouvelles.