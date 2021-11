Tirer au sort les juges fédéraux, en quoi ça peut changer votre vie?

3. Des études de probabilité montrent que dans 93% des cas, le tirage au sort est le meilleur moyen d'assurer un certain pluralisme. Mais 7% des cas pourraient donner un fort déséquilibre. N'est-ce pas déjà un trop grand risque?

Nenad Stojanovic: Cette simulation a été faite un million de fois et démontre que dans 93% des cas, il y aura entre 6 et 10 juges qui sont proches de l’un ou l’autre des cinq principaux courants politiques. Dans les cas restants, il y aura peut-être 4 ou 5 juges d’une certaine tendance, mais en tout cas pas zéro. Aujourd’hui, l’UDC a 12 juges sur 38, le Parti socialiste (PS) 5 et les Verts 4. Donc, s’il y a un déséquilibre, c’est actuellement.

Olivier Meuwly: Si, ce serait déjà un risque trop élevé. Ce qui est important, c'est de demander un minimum de compétences. Si le premier critère est la diversité des sensibilités, on peut pousser le bouchon très loin en demandant une représentation de tous les sexes ou les genres, des différentes minorités, etc. On revient ici à un hyper-individualisme qui est commun aux courants woke du moment.