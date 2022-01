3. L'accès au soin est un droit fondamental. Existe-t-il des moyens légaux d’établir des exceptions ?

François Gabella: Les lois et pratiques admettent une augmentation de l'exposition du preneur de risque en fonction de son degré d'aventure. A titre d'exemple, j'ai fait des courses de moto quand j'étais jeune, mon assurance m'a contacté en me disant que je faisais un sport considéré comme à risque et que mes prestations allaient donc être diminuées. Je trouve ça logique.

Fanny Roulet: Tout droit fondamental peut être restreint, à quatre conditions: il faut une base légale, mais aussi que la mesure soit adéquate et proportionnée et qu’elle soit justifiée par un intérêt publique prépondérant. Enfin, l’essence des droits fondamentaux est inviolable. La mesure dont nous parlons n’apparaît ni adéquate, ni proportionnée au but visé. L’intérêt public prépondérant – quand on parle d’un risque pour la vie – n’est pas réalisé non plus. Mais je précise que la question du triage en cas de manque de places est un problème différent.