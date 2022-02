Le droit de timbre, un vote important selon le duo Maitre VS Maillard

4. Avec 250 millions de recettes en moins, l'Etat devra couper quelque part, ou prendre ailleurs. Comment imaginez-vous la chose?

Vincent Maitre: Il n’y aura rien à prendre ailleurs, au contraire! Seule la Confédération est concernée, pas les cantons. Et les 250 millions ne représentent que 0,3% des recettes fiscales, alors qu'elles ont augmenté de 3,3% en 2021 et devraient continuer d’augmenter de 2,5% jusqu’en 2025. Surtout, l’Histoire et les études démontrent que toutes les baisses d’impôts ont entrainé une augmentation des recettes de l’Etat.

Pierre-Yves Maillard: C’est assez simple: la Suisse vient de faire des dizaines de milliards de dettes à cause de la crise Covid. La droite dit qu’il faudra rembourser rapidement cette dette. Mais elle commence par vider encore plus les caisses, pour le profit de secteurs qui n’ont pas souffert de la crise. Donc c’est la population qui a des revenus ordinaires qui paiera ce cadeau, plus la dette.