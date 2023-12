«Il existe des activités extrascolaires et des domaines de la vie qui sont essentiels pour les jeunes et que nous ne devrions pas sacrifier», estime Andrea Erzinger. Image: keystone

La Suisse 8ᵉ du classement Pisa, faut-il s'inquiéter?

Selon l'enquête Pisa, un quart des jeunes Suisses éprouvent des difficultés à lire. Andrea Erzinger, de l'Université de Berne, explique ce que cela dit de notre système éducatif.



Kilian Marti Suivez-moi

Plus de «Suisse»

watson: Dans la dernière étude Pisa, les écoliers suisses ont obtenu 508 points en mathématiques. Seuls huit pays sur 81 font mieux, dont six pays asiatiques. Que pouvons-nous en tirer?

Andrea Erzinger: Ces pays ont un système éducatif davantage axé sur la performance et les élèves doivent consacrer beaucoup plus de temps après l'école à faire leurs devoirs, par exemple. Une situation qui ne serait pas applicable chez nous.

Pourquoi pas?

Nous sommes déjà l'un des pays les plus productifs au monde. Il existe des activités extrascolaires et des domaines de la vie qui sont essentiels pour les jeunes et que nous ne devrions pas sacrifier.

Andrea Erzinger. Image: screenshot unibe.ch

Andrea Erzinger est directrice du Centre interfacultaire de recherche pédagogique de l'Université de Berne et cheffe de projet national Pisa. Ses recherches portent sur le développement des compétences chez les enfants et les adolescents ainsi que sur l'interaction entre l'école et la famille.

19% des jeunes Suisses ne satisfont pas aux exigences minimales en mathématiques. Comment pouvons-nous les aider?

Si nous avions une recette toute trouvée, ça se saurait. Vous pouvez constater que les étudiants ayant un statut socio-économique inférieur obtiennent de moins bons résultats. Nous devons veiller à intégrer particulièrement ces jeunes dans notre système scolaire.

Les diplômes universitaires des parents jouent-ils un rôle?

Ce n’est pas seulement la formation académique qui entre en ligne de compte ici. Le statut socio-économique dans le Pisa prend en compte le contexte social, culturel et économique. Il y a divers éléments, comme la situation financière de la famille, le niveau d'éducation le plus élevé, mais aussi le statut professionnel des parents.

«Vous pouvez atteindre un statut socio-économique plus élevé même sans parents universitaires»

En matière de performances en lecture, la Suisse obtient de meilleurs résultats que la moyenne de l'OCDE. Néanmoins, l’étude décrit 25% des jeunes comme «peu performants». Cela signifie-t-il qu'un quart ne sait pas lire?

Non. Cela signifie qu’un quart des jeunes de 15 ans n’atteignent pas le niveau 2 du Pisa en lecture.

C'est-à-dire?

Selon le concept d'éducation de base du Pisa, un quart des jeunes de 15 ans n'acquièrent pas les compétences minimales et ne sont donc pas suffisamment préparés aux défis de la vie quotidienne et du travail de demain. Ce résultat n’est pas surprenant. Nous avons déjà constaté un résultat comparable lors du test 2018. Les élèves issus d'un statut socio-économique faible sont plus susceptibles d'avoir des compétences moins approfondies en lecture.

Comment l'explique-t-on?

La motivation et le plaisir de lire des jeunes ont diminué. La lecture est mise sous pression, notamment parce que la lecture en ligne a augmenté.



«Nous devons rendre la lecture de livres plus amusante et pas seulement la lecture rapide de quelques phrases sur un site internet»

Les jeunes préfèrent lire de courts mèmes sur TikTok ou Instagram.

C'est bien aussi, mais uniquement s'il s'agit d'un complément. Il ne faut pas négliger la lecture de livres.

Les élèves d'aujourd'hui passent plus de temps à lire sur TikTok ou sur Instagram que dans les livres. Image: DPA

N'est-ce pas le travail des enseignants de transmettre l'enthousiasme pour les livres?

L’école en représente certainement une grande partie. Après Pisa 2000, il existait déjà un catalogue de mesures visant à promouvoir les compétences en lecture. Cela inclut, par exemple, des visites régulières à la bibliothèque à l'école maternelle et à l'école primaire. Mais il est également bénéfique que l'environnement fasse la lecture aux enfants ou encourage les jeunes à lire.

Notre système éducatif fonctionne-t-il si, selon l’enquête, 20% en moyenne des jeunes en Suisse sont considérés comme «peu performants»?

En Suisse, pratiquement chaque canton possède son propre système éducatif. Certains cantons multilingues en ont même parfois deux. Nous parlons donc de 29 systèmes différents. Je dirais qu’avec 75% de jeunes qui ont des résultats suffisants ou bons, on voit que les systèmes éducatifs fonctionnent.

Que fait-on des 20%?

Oui, ces 20% échouent dans les trois domaines de compétences examinés à Pisa: mathématiques, sciences naturelles et performances en lecture. Mais il existe de nombreux domaines de compétence qui peuvent être tout aussi essentiels à un avenir professionnel réussi, qui n’ont peut-être pas été examinés dans le cadre du Pisa.

Les élèves montrent de moins en moins d'enthousiasme à l'école. Image: pexels.com/RDNE Stock project

Les résultats Pisa en Suisse n’ont que légèrement changé depuis 2015. Des études montrent que la satisfaction des jeunes dans la vie a fortement diminué. Comment est-ce possible?

Depuis notre étude de 2018, nous constatons une baisse de la satisfaction à l’égard de la vie non seulement en Suisse, mais aussi dans d’autres pays. Certaines études l’ont également montré dans l’ensemble de la société. Les quatre dernières années ont été un grand défi pour tout le monde. Et les étudiants doivent également faire face à de nombreux événements auxquels on ne s’attendait pas.

On parle aussi d’une époque de crises multiples.

Oui, la pandémie et la guerre en Europe ont bouleversé le quotidien de nombreuses personnes. Les étudiants sont le reflet de l’état de la société.

Les jeunes sont-ils suffisamment informés de l’actualité pour pouvoir mieux traiter ces thématiques?

Il existe des matières à l’école dans lesquelles de tels sujets sont abordés. Mais l'actualité est aussi un sujet dont les jeunes devraient discuter à la maison, par exemple avec leurs parents.