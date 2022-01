Bientôt, ce sera le retour à l'école. Chaque canton décide lui-même des règles à appliquer. image: keystone

Voici les règles (très différentes) qu'appliqueront les cantons pour la rentrée

Malgré le variant Omicron et la hausse spectaculaire des cas, les écoles suisses poursuivront l'enseignement en présentiel après les vacances de Noël. Chaque canton procède un peu différemment. Aperçu.

Le lundi 3 janvier 2022, c’est la rentrée scolaire dans de nombreux cantons. Malgré la vague Omicron, l'enseignement en présentiel aura lieu dans toute la Suisse. Pour endiguer la propagation du virus, certains cantons ont légèrement renforcé les mesures.

Peu avant Noël, les écoles étaient déjà un sujet de préoccupation. Certains enseignants voulaient envoyer leurs élèves en vacances plus tôt afin de sauver les fêtes de fin d'année. La plupart des cantons, à l'exception de Berne, ont toutefois refusé de le faire.

La Task Force s’est également prononcée en défaveur des vacances anticipées. Elle a toutefois recommandé aux cantons de mieux protéger les enfants. Urs Karrer, qui en fait partie, avait déclaré lors de la conférence de presse du 7 décembre:

«Il faut profiter de la pause de Noël pour ajuster les concepts de protection, jusqu'ici insuffisants» Urs Karrer, Task Force de la Confédération

Certains cantons ont suivi les conseils de la Task Force, d'autres non. Une vue d'ensemble permet de le démontrer: chaque canton fait les choses un peu différemment.

Il y a par exemple de grandes différences dans l'obligation du masque. A Genève, tous les élèves devront le porter à partir de la deuxième année scolaire. Dans les cantons de Vaud et du Jura, cela n'est jusqu'à présent obligatoire qu'à partir du niveau secondaire.

Certains concepts de protection datent encore de début décembre et seront peut-être révisés dans les jours à venir.

A partir de quelle classe le port du masque est obligatoire Image: watson/datawrapper

Il y a également des différences en ce qui concerne les camps de ski à venir. Les cantons de Fribourg, Vaud et Genève les maintiennent dans le respect des mesures sanitaires. Le canton de Neuchâtel les autorise à condition que les élèves soient testés en amont.

Réglementation sur les camps de ski Image: watson/datawrapper

Le «patchwork cantonal» est critiqué depuis longtemps. Il y a deux semaines, les deux organisations faîtières Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) et Syndicat des enseignantes et des enseignants de Suisse romande (SER) ont rappelé leurs souhaits depuis le début de la pandémie: les mesures de protection et d'hygiène dans les écoles devraient être coordonnées au niveau fédéral.

Le corps enseignant souhaite des règles uniformes

La présidente de la LCH, Dagmar Rösler demande des règles uniformes en ce qui concerne les tests Covid et le port du masque dans toutes les écoles du pays. «La lutte contre le Covid serait plus efficace si chaque canton n'appliquait pas ses propres mesures», a déclaré l’enseignante à la radio SFR. Elle estime que la fermeture des écoles n'est une solution que «dans le pire des cas». Le premier confinement a montré que l'enseignement à la maison est pénible aussi bien pour les enfants que pour les parents.

Tests répétitifs dans les écoles Image: watson/datawrapper

Traduit de l'allemand par Charlotte Donzallaz