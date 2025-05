Les Alémaniques sont mauvais en français et cet UDC a une solution

«Remettre en question l’enseignement des langues, c’est attaquer la cohésion nationale. Pour certains, le français ne sert à rien et il suffit de parler l’anglais.

Mais la langue n’est pas seulement un outil, (...) la langue, c’est la voix d’une culture, l’expression la plus intime d’un pays. Lorsque l’on décrit la Suisse, on parle en premier de ses quatre langues, avant même de parler du Cervin ou de l’horlogerie.»

Christophe Darbellay dans le Temps.