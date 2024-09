Le canton de Vaud manque de gymnases

Le bâtiment du Gymnase de Renens. Keystone

Six nouveaux gymnases sont prévus d'ici 2040 sur l'ensemble du canton de Vaud, qui veut s'aligner à la croissance démographique.

Le gouvernement vaudois prévoit la construction de trois nouveaux gymnases d'ici 2040, en plus des trois projets déjà en cours à Crissier, Aigle et Echallens. Trois régions ont été retenues: la Côte, le Nord vaudois et la région lausannoise.

La localisation précise des futurs établissements n'est pas encore connue. «Nous avons plusieurs solutions, mais il est trop tôt pour en dire davantage», a relevé le conseiller d'Etat Frédéric Borloz.

Le ministre de l'éducation était présent lundi au gymnase d'Yverdon pour présenter avec sa collègue Isabelle Moret, en charge des bâtiments de l'Etat, la stratégie 2040 du Conseil d'Etat sur les lieux de formation du postobligatoire.

Ce besoin de nouveaux locaux s'explique par l'évolution démographique, l'attrait et le prolongement des études gymnasiales. On rappellera en effet que la maturité se fera à l'avenir en quatre ans au lieu de trois jusqu'ici.

Travaux et déménagements

Le canton compte aujourd'hui 14 gymnases. Crissier ouvrira pour la rentrée scolaire 2025, Aigle et Echallens devraient suivre en 2027. Avec encore trois nouveaux gymnases, mais aussi deux fermetures prévues à Lausanne (Provence et Sévelin), le nombre de sites devrait atteindre 18 à l'horizon 2040.

Outre ces nouvelles constructions, divers travaux de rénovation et d'extension sont programmés. Les gymnases lausannois de la Cité et du Bugnon (site de l'Ours) devront notamment subir d'importants travaux, ce qui entraînera leur fermeture durant plusieurs années.

Les étudiants de la Cité seront temporairement relocalisés au gymnase d'Echallens, ceux du Bugnon sur le nouveau site prévu dans la région lausannoise vers 2040.

A plus court terme, une extension est prévue au gymnase de Bussigny. Sa capacité sera augmentée de 800 à 1200 élèves dès la rentrée 2026 et une nouvelle salle de sport sera construite.

Ecoles professionnelles

Le canton de Vaud a aussi besoin de plus de places dans ses écoles professionnelles, même si les besoins sont moindres que pour les gymnases, a poursuivi Frédéric Borloz. Il a mentionné plusieurs projets de nouvelles constructions, à l'image de l'Ecole professionnelle de Payerne, de l'Ecole professionnelle sociale d'Yverdon ou du Centre d'orientation et de formation professionnelles à Lausanne.

Des écoles existantes devront aussi être agrandies, à l'instar des Ecoles professionnelles de Montreux et Lausanne, de l'Ecole technique de la Vallée de Joux ou de l'Ecole supérieure de la santé à Lausanne.

Pour répondre aux exigences en matière de sport, le Conseil d'Etat prévoit aussi divers travaux, comme par exemple la création d'un complexe sportif à Lausanne qui pourrait servir à quatre écoles (EPCL, Eracom, EPSIC et ES Santé).

Actuellement, l'Etat de Vaud est propriétaire de tous ses gymnases, sauf ceux de Provence à Lausanne, Bussigny et Crissier.

«L'exemplarité de l'Etat» en matière de climat et de durabilité constitue un autre pilier de la stratégie immobilière du canton, a ajouté la ministre. (jch/ats)