Voici combien gagnent les enseignants en Suisse en 2022 Quel est le salaire des enseignants selon les cantons et quelles sont les différences entre eux? Voici un aperçu. image: shutterstock

Les vacances d'été sont terminées dans la plupart des cantons et les enseignants sont à nouveau appelés sur le front. Vous vous êtes déjà probablement déjà posé la question: quel salaire touchent nos professeurs? Voici un large aperçu des salaires par canton, de l'école maternelle au gymnase, en passant par l'école professionnelle.

Reto null Suivez-moi

Plus de «Suisse»

L'association suisse des enseignantes et des enseignants (LCH) a récemment tiré la sonnette d'alarme: selon elle, la situation est «plus grave que jamais», en référence à la pénurie d'enseignants. Sans enseignants intérimaires, rien ne va plus. L'augmentation du nombre d'élèves et les prochaines vagues de départs à la retraite ne sont que deux problèmes d'une longue liste. Une solution possible: le salaire.

Mais quel est le montant réel? Que perçoivent les enseignants dans les cantons – et quelles sont les différences entre eux? Il est temps de faire une comparaison. Comme leur rémunération est structurée en classes salariales, il est plus facile de comparer les salaires des enseignants des mêmes classes, que d'enseignants de secteurs différents – même s'il y a des divergences.

Salaires à l'école maternelle

Au niveau de l'école maternelle, ce sont les enseignants du canton de Zurich qui gagnent le plus, avec un salaire annuel de 87 000 francs annuel, soit environ 6000 francs de plus que partout ailleurs. Le salaire a augmenté de près de 800 francs par rapport à l'année dernière.

C'est dans le canton des Grisons que les employés gagnent le moins, avec 60 000 francs. En Suisse romande, les enseignants débutants gagnent chaque année:

Fribourg: 77 205 CHF Valais: 76 838 CHF Jura: 73 476 CHF Vaud: 74 139 CHF Genève: 71 786 CHF Neuchâtel: 66 173 CHF

Par rapport à l'année dernière, notons que seuls deux cantons romands enregistrent une différence de salaire. A savoir une diminution de 331 CHF pour le canton de Neuchâtel et une augmentation de 350 CHF pour le canton de Genève. Des changements relativement minimes, du moins si on les compare à ce qui se passe en Suisse allemande, par exemple à Schwytz (+7593 CHF) ou à Appenzell Rhodes-Extérieures (+6576 CHF). Des évolutions qui témoignent d'une volonté de réagir à la pénurie d'enseignants.

Salaire initial moyen suisse: 74 737 CHF (+646 CHF par rapport à 2021)

74 737 CHF (+646 CHF par rapport à 2021) Salaire maximum moyen en Suisse: 112 976 CHF

Dans la plupart des cantons, les salaires ont augmenté au cours des dix dernières années, comme le montre un aperçu des salaires initiaux en 2012. En tête de ce classement: le canton de Saint-Gall. Il débourse aujourd'hui plus de 20 000 francs de plus par an. Le grand saut s'est produit en 2016 (+13 130) et 2017 (+6961). A l'époque, le gouvernement cantonal avait approuvé cette augmentation afin de prévenir la pénurie d'enseignants et de garantir la qualité de l'enseignement.

Variation des salaires annuels de la première année depuis 2012:

Données et sources Comme ni le Syndicat des enseignants romands (SER) ni la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) n'effectuent l'enquête annuellement, les données pour le Tessin et les cantons romands proviennent directement des départements cantonaux de l'éducation correspondants.



Bien qu'il existe dans les cantons des classifications précises selon les classes de salaire (formation, niveau et années de service), le salaire réel peut varier. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'expérience acquise dans des professions antérieures est parfois prise en compte. Les salaires maximaux indiqués sont en partie théoriques et ne peuvent pas être atteints sans fonctions supplémentaires et sans qualification maximale.



De plus, ces dernières années, plusieurs cantons ont abandonné le système salarial avec une augmentation fixe par niveau. Cela limite la comparabilité des données, comme l'écrivent les auteurs de l'étude.

Les données des cantons alémaniques proviennent de l'enquête sur les données salariales des trois conférences régionales des directeurs de l'instruction publique de Suisse alémanique (NW EDK, EDK-Ost et BKZ). L'évaluation est effectuée chaque année.Bien qu'il existe dans les cantons des classifications précises selon les classes de salaire (formation, niveau et années de service), le salaire réel peut varier. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'expérience acquise dans des professions antérieures est parfois prise en compte. Les salaires maximaux indiqués sontet ne peuvent pas être atteints sans fonctions supplémentaires et sans qualification maximale.Cela limite la comparabilité des données, comme l'écrivent les auteurs de l'étude. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ce classement pourrait aussi vous intéresser: Dans quel canton romand paye-t-on le plus d'impôts?

Salaires au niveau primaire

Au niveau primaire, c'est le canton de Genève qui est en tête. Les enseignants du primaire y reçoivent le même salaire que leurs collègues du secondaire et du gymnase. Ce n'est pas le cas dans la grande majorité des cantons. Le Tessin est en queue de peloton au niveau primaire, où les salaires sont identiques à ceux de l'école maternelle.

Alors que le Tessin conserve également la lanterne rouge en ce qui concerne les salaires maximums, Zurich est clairement en tête dans ce domaine avec plus de 140 000 francs, devant Genève.

C'est Appenzell Rhodes-Extérieures qui a fait le plus grand bond salarial par rapport à 2021: les enseignants du primaire gagnent désormais 6576 francs de plus. En revanche, les enseignants du canton de Neuchâtel doivent se contenter de moins d'argent qu'en 2021 (-385 francs). En Suisse romande, les enseignants débutants gagnent chaque année:

Genève: 97 010 CHF Jura: 77 350 CHF Fribourg: 77 205 CHF Neuchâtel: 76 946 CHF Valais: 76 838 CHF Vaud: 74 139 CHF



Salaire initial moyen suisse: 78 435 CHF (+469 CHF par rapport à 2021)

78 435 CHF (+469 CHF par rapport à 2021) Salaire maximum moyen en Suisse: 117 936 CHF

Salaires au niveau primaire en 2022 graphique: watson. données: bkz

La plus forte augmentation des salaires initiaux depuis 2012 a été enregistrée dans le canton du Jura avec 9256 francs. Ce canton se place ainsi dans la première moitié de la hiérarchie nationale. Seuls deux cantons paient moins qu'en 2012.

Variation des salaires annuels de la première année depuis 2012:

Ah! Et ne ratez pas cet article: Travail.Suisse exige des hausses de salaire de 3 à 5% en 2023

Salaires au niveau secondaire I

Zurich se hisse au sommet de la troisième catégorie: les enseignants y gagnent près de 100 000 francs dès la première année d'école secondaire. En 2022, ils ont encore bénéficié d'une augmentation de salaire de 879 francs. Suivent Genève et, de manière surprenante, Appenzell Rhodes-Intérieures qui, contrairement aux années précédentes, n'a pourtant pas augmenté son salaire.

En Suisse romande, les enseignants débutants gagnent chaque année:

Genève: 97 010 CHF Neuchâtel: 94 588 CHF Jura: 92 339 CHF Valais: 90 524 CHF Fribourg: 90 362 CHF Vaud: 87 174 CHF

Salaire initial moyen suisse: 90 787 CHF (-64 CHF par rapport à 2021)

90 787 CHF (-64 CHF par rapport à 2021) Salaire maximum moyen en Suisse: 136 966 CHF

graphique: watson. données: bkz

Alors que le canton du Jura affiche à nouveau une augmentation massive des salaires par rapport à 2012, les enseignants du canton de Neuchâtel touchent aujourd'hui près de 8000 francs de moins qu'à l'époque. Malgré cela, le canton occupe la quatrième place dans la comparaison globale.

Variation des salaires annuels de la première année depuis 2012:

En parlant d'école... La pénurie de professeurs affecte la rentrée scolaire

Salaires au gymnase

Même si les professeurs de gymnase zurichois reçoivent environ 1000 francs de plus par rapport à 2021, cela ne suffit pas pour être en tête du classement. C'est le canton de Zoug qui occupe cette place.

La lanterne rouge est Neuchâtel, qui se situe nettement derrière le Tessin. L'échelle des salaires commence désormais 405 francs plus bas qu'en 2021. En Suisse romande, les enseignants débutants gagnent chaque année:

Valais: 105 421 CHF Fribourg: 101 744 CHF Jura: 100 893 CHF Genève: 97 010 CHF Vaud: 94 932 CHF Neuchâtel: 80 866 CHF

Salaire initial moyen suisse: 101 286 CHF (-5 CHF par rapport à 2021)

101 286 CHF (-5 CHF par rapport à 2021) Salaire maximum moyen en Suisse: 155 230 CHF

graphique: watson. données: bkz

La dernière place de Neuchâtel en matière de salaire d'entrée n'est pas due au hasard: les salaires ont été réduits de près de 6000 francs depuis 2012.

Variation des salaires annuels de la première année depuis 2012:

Salaires dans les écoles professionnelles

Jetons encore un œil aux salaires des enseignants des écoles professionnelles et des écoles de maturité professionnelle. La comparaison est un peu plus difficile à ce niveau, car il y a parfois plus de nuances que dans l'évaluation menée.

Comparabilité limitée Les conférences régionales écrivent à propos du relevé des données salariales: «Les cantons placent les enseignants dans les classes salariales selon des critères différents. En particulier pour les enseignants des écoles professionnelles, il y a parfois plus de nuances que ce qui est saisi dans cette évaluation.



De même, la répartition dans les classes de salaire ne se fait parfois pas en fonction de la formation, mais du type d'école dans laquelle l'enseignement est dispensé (par exemple écoles professionnelles commerciales vs écoles professionnelles artisanales et industrielles). Ces différences dans les systèmes salariaux limitent la comparabilité des données collectées.»

C'est dans le canton des Grisons que les enseignants des écoles professionnelles perçoivent le meilleur salaire de départ. Ils sont suivis par leurs collègues de Zurich, Zoug, Uri, Thurgovie et Glaris. En bas du classement, on trouve Bâle-Ville - malgré une augmentation d'environ 1000 francs. Voici les chiffres romands que nous avons pu nous procurer pour les salaires des enseignants débutants:

Fribourg: 97 810 CHF Valais: 96 634 CHF

Les données relatives aux cantons de Vaud, de Genève, de Fribourg et du Jura ne sont pas disponibles.

Salaire initial moyen en Suisse alémanique: 99 380 CHF (-410 CHF par rapport à 2021)

99 380 CHF (-410 CHF par rapport à 2021) Salaire maximum moyen en Suisse alémanique: 152 351 CHF

graphique: watson. données: bkz

Variation des salaires annuels de la première année depuis 2012: image: watson

Vous êtes davantage porté sur le secteur sportif? Certaines footballeuses de la Nati ne gagnent que 6000 francs par an de Raphael Gutzwiller / ch media

Salaires dans les écoles de maturité professionnelle

Ce qui est valable pour les écoles professionnelles l'est aussi pour les écoles de maturité professionnelle: la comparaison s'avère compliquée.

Il n'y a pas de changement en tête: Zoug devance Zurich d'environ 5000 francs. Et ce, bien que Zurich soit, avec Bâle-Ville, la ville qui a augmenté le plus son salaire initial. Voici les chiffres romands que nous avons pu nous procurer pour les salaires des enseignants débutants:

Valais: 105 421 CHF Fribourg: 101 744 CHF

Les données relatives aux cantons de Vaud, de Genève, de Fribourg et du Jura ne sont pas disponibles.

Salaire initial moyen en Suisse alémanique: 103 248 CHF (+8 CHF par rapport à 2021)

103 248 CHF (+8 CHF par rapport à 2021) Salaire maximum moyen en Suisse alémanique: 103 257 CHF

graphique: watson. données: bkz

Variation des salaires annuels de la première année depuis 2012:

Cet article a déjà été publié les années précédentes. Les chiffres pour 2022 ont été adaptés.