Albert Rösti se rendra à la COP30 Keystone

Le conseiller fédéral Rösti à la COP30 jeudi et vendredi

Le conseiller fédéral Albert Rösti va se rendre à Belém pour y représenter la Suisse lors de la COP30.

Le conseiller fédéral Albert Rösti représentera la Suisse jeudi et vendredi à la Conférence sur les changements climatiques (COP30) à Belém. La Suisse s'engage pour que les grands émetteurs de gaz à effet de serre prennent de nouveaux objectifs de réduction ambitieux.

Le chef du Département fédéral de l'environnement (DETEC) participera à la partie ministérielle de la conférence de l'ONU. Il présidera également le Groupe d’intégrité environnementale (Géorgie, Liechtenstein, Mexique, Monaco, Corée du Sud, Suisse) et signera des accords bilatéraux avec d’autres pays partenaires pour des projets de réduction des émissions, a indiqué mercredi le DETEC.

La COP30 a pour thème principal les nouveaux objectifs climatiques que doivent soumettre les Etats parties à l’Accord de Paris. Dans ce contexte, la Suisse oeuvre pour que les gros émetteurs prennent des mesures efficaces pour parvenir à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré.

Elle s'engage pour continuer à développer la capacité de production d’énergie renouvelable, renforcer l’efficacité énergétique d’ici à 2030 et sortir du charbon, du pétrole et du gaz au niveau mondial à l’horizon 2050. La Suisse vise aussi le marché du carbone. Elle espère former une alliance avec d'autres pays dans ce but. (sda/ats/svp)