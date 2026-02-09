La liste comprend déjà les produits des marques Beba et Alfamino de Nestlé, Bimbosan de Hochdorf ainsi qu'Aptamil de Danone et Babybio (image d'illustration). Image: Shutterstock

Des aliments pour bébés contaminés en vente en Suisse?

Les autorités suisses enquêtent sur un lien entre des aliments pour nourrissons contaminés et des symptômes chez des bébés. Plusieurs rappels de produits ont été lancés depuis début 2026.

Les autorités suisses enquêtent sur un lien possible entre des aliments pour nourrissons contaminés par la toxine céréulide et des symptômes apparus chez des bébés. Depuis le début de l'année, des entreprises procèdent à des rappels de produits.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a reçu jusqu'à présent six signalements de symptômes provenant de plusieurs régions de Suisse, a déclaré lundi une porte-parole à l'agence de presse Keystone-ATS. De nouveaux cas sont signalés presque quotidiennement, a-t-elle précisé.

Les parents concernés ont rapporté des symptômes tels que des vomissements et des diarrhées. Ces effets se sont améliorés après l'arrêt de la consommation des produits concernés.

Les autorités cantonales collaborent avec les entreprises alimentaires afin de retracer la matière première contaminée provenant d'une entreprise chinoise à travers les chaînes de production et d'approvisionnement internationales, a indiqué l'OSAV.

Produits concernés

Cette opération est menée en étroite collaboration avec l'OSAV, qui assure la coordination avec les autorités partenaires étrangères. L'OSAV est notamment en relation avec les responsables des systèmes d'alerte rapide de l'UE et de l'OMS afin d'identifier rapidement d'autres produits potentiellement concernés.

L'objectif est d'identifier tous les produits concernés en Suisse et de les retirer du marché. En raison de la complexité des chaînes d'approvisionnement, l'OSAV estime qu'il n'est pas totalement exclu que d'autres produits soient concernés par la contamination au céréulide.

La liste comprend déjà les produits des marques Beba et Alfamino de Nestlé, Bimbosan de Hochdorf ainsi qu'Aptamil de Danone et Babybio. L'office fédéral déconseille leur utilisation.

Problème connu depuis des mois

Alors que le problème du céréulide est connu depuis des mois, les rappels arrivent beaucoup trop tard, a critiqué vendredi déjà la Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz), une organisation basée en Suisse alémanique.

Nestlé avait rappelé ses premiers produits en janvier en raison de la présence de cette toxine bactérienne, alors que le groupe français Danone n'a emboîté le pas que la semaine dernière, après que l'Autorité européenne de sécurité des aliments est intervenue.

La céruléide est produite par des bactéries et peut provoquer des nausées et des vomissements, voire, dans de rares cas, des intoxications graves pouvant entraîner la mort. Les symptômes disparaissent généralement en l'espace d'une journée. Cette toxine est toutefois beaucoup plus dangereuse pour les bébés que pour les adultes. (sda/ats)