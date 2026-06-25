La Poste suisse perd de plus en plus d'argent avec les lettres

Le volume des lettres continue de chuter en Suisse. Pour la première fois, ce service ne couvre plus les coûts du service universel.

Plus de «Suisse»

Le marché postal suisse a enregistré en 2025 une légère baisse de son chiffre d'affaires de 0,3%, à un peu moins de 4,3 milliards de francs. C'est la conséquence de la baisse continue de l'envoi de lettres, selon la Commission fédérale de la poste (PostCom).

Malgré ces difficultés, la Poste est parvenue à dégager un résultat consolidé globalement positif, note-t-elle jeudi dans un communiqué relatif au rapport annuel de PostCom. Sur le marché des colis, des services express et coursier, le chiffre d'affaires et les volumes ont augmenté de 4% par rapport à 2024. Hors service universel, le résultat est positif et se monte à 28 millions de francs, notamment grâce à PostFinance.

Avec 1,5 milliard d'envois en 2025, le volume de lettres expédiées a continué de décroître, d'environ 20% depuis 2021. Pour la première fois, les revenus générés par les lettres relevant du service universel n'ont pas permis de compenser les coûts liés à son financement, avec une perte de 137 millions de francs.

En modifiant l'ordonnance sur la Poste le 1ᵉʳ avril dernier, le Conseil fédéral a réduit les objectifs fixés en matière de qualité afin d'améliorer le financement du service universel.



Face aux changements des modes de vie et des habitudes des consommateurs, et au remplacement progressif des lettres physiques par les envois électroniques, une réflexion de fond doit être menée sur la pertinence du service universel postal tel que nous le connaissons aujourd’hui, écrit PostCom.



Un déficit croissant a également été constaté dans la distribution des journaux. De plus, le secteur de la livraison de colis ne couvre pas entièrement ses coûts.

Légère réduction des bureaux de poste

Fin 2025, le géant jaune a enregistré la perte de 13 points d'accès desservis. On en compte 1264. Le nombre de bureaux de poste a diminué de 47 pour s'établir à 718. Au total, le nombre de points d'accès desservis a augmenté de 34 pour passer à 1982.

Pas moins de 1922 régions proposent un service à domicile, soit une hausse de 11 régions par rapport à l’année précédente. Cette augmentation résulte du développement du réseau et des transformations des offices de poste en agences postales. Par conséquent, le nombre de ménages bénéficiant de la livraison à domicile a légèrement augmenté pour atteindre 534 834. Cela correspond à 11,4% des foyers en Suisse.

Que ce soit pour la distribution de lettres, de colis ou de journaux, la Poste a respecté les exigences règlementaires de PostCom. Plus de 97% des lettres et plus de 96% des colis ont été livrés conformément aux délais.

Concernant les quotidiens en abonnement, qui doivent en principe être fournis à tous les ménages au plus tard à 12h30 dans les régions dépourvues de distribution matinale, la Poste a atteint une valeur annuelle de 97,8% pour l'ensemble de la Suisse. (jah/ats)