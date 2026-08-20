Les tensions au Moyen-Orient risquent d'avoir un impact négatif sur le prix de chauffage en Suisse cet hiver. Image: Imago / Comparis, montage watson

Cette facture risque de plomber le budget des Suisses cet automne

L’inflation ressentie en Suisse reste modérée en juillet, mais certains postes se renchérissent fortement. Le chauffage devrait notamment coûter bien davantage cet automne.

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L'inflation ressentie en Suisse reste modérée en juillet: les prix des biens du quotidien ont progressé de 0,4% sur un an et reculé de 0,1% sur un mois, selon l'indice Comparis des prix à la consommation, établi avec l'Institut KOF de l'EPF Zurich.

L'indice suisse des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) affiche des chiffres similaires (+0,4%* sur un an, -0,1%* sur un mois). Il existe cependant un secteur de dépenses qui s'apprête à s'envoler à l'automne. En effet, le mazout coûte environ 31% de plus qu'il y a un an, souligne Comparis.

A propos de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) Les chiffres marqués d'un (*) sont calculés directement par l'Office fédéral de la statistique (IPC/OFS) ou reposent sur les données de l'IPC/OFS, contrairement aux autres chiffres, propres à l'indice Comparis des prix à la consommation, établi avec l'Institut KOF de l'EPF Zurich, qui exclut loyers et biens durables pour refléter l'inflation réellement ressentie.

De fortes hausses, avec le chauffage en tête...

Le mois dernier, l'énergie de chauffage (gaz, mazout, bois, chauffage à distance) a bondi de 3,7%. En cause: l'aggravation de la situation au Moyen-Orient, selon Comparis, qui a provoqué de fortes fluctuations du prix du mazout, devenu 7,4%* moins cher sur trois mois, mais toujours environ 31% plus cher qu'il y a un an. Pour Dirk Renkert, expert Argent Comparis:

«Pour apaiser durablement les marchés du pétrole brut, il faudrait que la situation s’apaise sur la durée. Or, rien ne l’indique pour l’instant.»

Parallèlement, en juillet, la parahôtellerie (appartements de vacances, hébergements collectifs, camping) a le plus fortement augmenté avec +19,7%* (juin: +3,9%*). Dirk Renkert anticipe, cependant, une détente après la haute saison des vacances estivales.

Les services de transport individuel ont eux aussi renchéri, notamment les voitures de location: +8,9%* au total en juillet (juin: +4,6%). La location de voiture et l'autopartage seuls affichent +26,7% sur le mois (+62,2%* sur trois mois), mais toujours -12,9%* sur un an.

Les liqueurs et apéritifs (+5,2%*) ainsi que les supports d'image et de son (+4,0%*) complètent le podium des hausses.

L'électricité et l'énergie de chauffage occupent les deuxième et troisième places du top 5 de l'inflation à long terme de Comparis, avec respectivement 63,0%* et 56,1% d'augmentation en 20 ans. Les tabacs (+55,8%) et les services financiers (+46,7%) se sont eux aussi nettement renchéris. En première position se trouvent les journaux et magazines, dont le prix a bondi de 74,2%*, en moyenne, depuis juillet 2006. L'IPC global a lui augmenté de 10,2%* sur la même période.

…mais aussi des baisses

En juillet, le prix de certains produits a reculé. Les vêtements pour femmes ont baissé de 11%* par rapport à juin, et les vêtements pour hommes de -7,4%*. Les chaussures ont suivi la même tendance: celles pour enfants (-6,5%), pour femmes (-6,4%) et pour hommes (-5,9%).

Bien que l'impression d'un renchérissement du coût de la vie prédomine aujourd'hui, les apparences sont en partie trompeuses. Selon Comparis, le prix de certains biens d'usage quotidien a significativement baissé entre juillet 2006 et juillet 2026. En premier lieu celui des médicaments et des remèdes, qui a reculé de 41,7%* en moyenne.

Les petits appareils électroménagers sont eux aussi devenus 39,9%* moins chers. Les appareils électriques destinés aux soins corporels et les supports d’image et de son sont aujourd’hui respectivement 29,9% et 29,0% moins chers qu’il y a 20 ans.

Qui est le plus touché par l'inflation?

L’inflation ressentie varie peu selon les profils, mais elle pèse légèrement davantage sur certains ménages. Sur un an, elle atteint 0,5% chez les couples de 65 ans ou plus sans enfants, contre 0,3% chez les couples avec enfants.

Le même écart apparaît selon le niveau de vie: les prix ont augmenté de 0,5% pour les ménages aux revenus les plus faibles, contre 0,3% pour les plus aisés. Des différences limitées, donc, mais qui touchent davantage les budgets disposant de la plus faible marge de manœuvre. (ysc)