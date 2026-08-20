Cette facture risque de plomber le budget des Suisses cet automne
L'inflation ressentie en Suisse reste modérée en juillet: les prix des biens du quotidien ont progressé de 0,4% sur un an et reculé de 0,1% sur un mois, selon l'indice Comparis des prix à la consommation, établi avec l'Institut KOF de l'EPF Zurich.
L'indice suisse des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) affiche des chiffres similaires (+0,4%* sur un an, -0,1%* sur un mois). Il existe cependant un secteur de dépenses qui s'apprête à s'envoler à l'automne. En effet, le mazout coûte environ 31% de plus qu'il y a un an, souligne Comparis.
De fortes hausses, avec le chauffage en tête...
Le mois dernier, l'énergie de chauffage (gaz, mazout, bois, chauffage à distance) a bondi de 3,7%. En cause: l'aggravation de la situation au Moyen-Orient, selon Comparis, qui a provoqué de fortes fluctuations du prix du mazout, devenu 7,4%* moins cher sur trois mois, mais toujours environ 31% plus cher qu'il y a un an. Pour Dirk Renkert, expert Argent Comparis:
Parallèlement, en juillet, la parahôtellerie (appartements de vacances, hébergements collectifs, camping) a le plus fortement augmenté avec +19,7%* (juin: +3,9%*). Dirk Renkert anticipe, cependant, une détente après la haute saison des vacances estivales.
Les services de transport individuel ont eux aussi renchéri, notamment les voitures de location: +8,9%* au total en juillet (juin: +4,6%). La location de voiture et l'autopartage seuls affichent +26,7% sur le mois (+62,2%* sur trois mois), mais toujours -12,9%* sur un an.
Les liqueurs et apéritifs (+5,2%*) ainsi que les supports d'image et de son (+4,0%*) complètent le podium des hausses.
L'électricité et l'énergie de chauffage occupent les deuxième et troisième places du top 5 de l'inflation à long terme de Comparis, avec respectivement 63,0%* et 56,1% d'augmentation en 20 ans. Les tabacs (+55,8%) et les services financiers (+46,7%) se sont eux aussi nettement renchéris. En première position se trouvent les journaux et magazines, dont le prix a bondi de 74,2%*, en moyenne, depuis juillet 2006. L'IPC global a lui augmenté de 10,2%* sur la même période.
…mais aussi des baisses
En juillet, le prix de certains produits a reculé. Les vêtements pour femmes ont baissé de 11%* par rapport à juin, et les vêtements pour hommes de -7,4%*. Les chaussures ont suivi la même tendance: celles pour enfants (-6,5%), pour femmes (-6,4%) et pour hommes (-5,9%).
Bien que l'impression d'un renchérissement du coût de la vie prédomine aujourd'hui, les apparences sont en partie trompeuses. Selon Comparis, le prix de certains biens d'usage quotidien a significativement baissé entre juillet 2006 et juillet 2026. En premier lieu celui des médicaments et des remèdes, qui a reculé de 41,7%* en moyenne.
Les petits appareils électroménagers sont eux aussi devenus 39,9%* moins chers. Les appareils électriques destinés aux soins corporels et les supports d’image et de son sont aujourd’hui respectivement 29,9% et 29,0% moins chers qu’il y a 20 ans.
Qui est le plus touché par l'inflation?
L’inflation ressentie varie peu selon les profils, mais elle pèse légèrement davantage sur certains ménages. Sur un an, elle atteint 0,5% chez les couples de 65 ans ou plus sans enfants, contre 0,3% chez les couples avec enfants.
Le même écart apparaît selon le niveau de vie: les prix ont augmenté de 0,5% pour les ménages aux revenus les plus faibles, contre 0,3% pour les plus aisés. Des différences limitées, donc, mais qui touchent davantage les budgets disposant de la plus faible marge de manœuvre. (ysc)