Voici combien ont rapporté les billets dans les transports suisses

Les ventes des transports publics suisses ont dépassé les 7 milliards de francs en 2025. Un résultat qui montre «le rôle central» que jouent les transports auprès de la population, se félicite l'Alliance Swiss Pass.

Les entreprises de transports publics ont à nouveau connu une nette augmentation de la demande en 2025, indique mardi l'Alliance Swiss Pass. Leur chiffre d'affaires a crû de 4,6% par rapport à 2024, pour un total de 7,04 milliards de francs.

Sur cette somme, 4,46 milliards de francs relèvent du service direct national, tandis que les 2,58 milliards restants concernent les communautés régionales, précise l'alliance.

Au total, les entreprises de transports ont vendu 295 millions de titres de transport. Les billets individuels en ont représenté la majeure partie (71%). Les cartes journalières et les abonnements ont aussi constitué une forte part de la demande.

Le rôle important que jouent les billets individuels s’est également confirmé côté chiffre d’affaires, avec une part d’environ 31%. Quant à l’abonnement général, à quasiment 20% du chiffre d’affaires, il demeure un produit clé.

Le demi-tarif est toujours plus apprécié

Fin 2025, on comptait par ailleurs plus de 3,45 millions de demi-tarifs en circulation. Cette offre conserve ainsi son titre d’abonnement le plus apprécié en Suisse, avec un total d’environ 423 000 exemplaires.

Enfin, il y a toujours une forte demande pour le demi-tarif PLUS et l’AG Night, valable sur tout le réseau après 19h00. A la fin de l’année, on dénombrait 190'283 paquets de demi-tarif PLUS et 123'037 AG Night.

La vente de titres de transport se fait toujours plus par voie numérique. En 2025, 76,4% de tous les billets ont été vendus par ce moyen, dont un quart par billetterie automatique. Les points de vente classiques, tels que les distributeurs et les guichets, continuent à perdre en importance.

Pour permettre à la clientèle d’acheter spontanément un billet même sans téléphone intelligent ni carte de crédit, la branche a mis en place en novembre 2025 une carte prépayée rechargeable, rappelle l'alliance. Elle peut être utilisée dans de nombreuses applications de transports publics, sur des plateformes numériques de vente de billets, aux distributeurs et aux points de vente.

Investir dans l’infrastructure et la numérisation

Ces chiffres soulignent «le rôle central que jouent au quotidien les transports publics pour la population», conclut l'Alliance Swiss Pass.

Afin que leur histoire continue à être couronnée de succès, «il faut continuer à assurer des conditions cadres fiables et à investir dans l’infrastructure, l’offre et la numérisation», ajoute-t-elle. (jzs/ats)