Le «meilleur employeur de Suisse» prépare un changement majeur

Sacré meilleur employeur, Rivella prépare pourtant un changement majeur: le patron quitte la direction après plus de douze ans à la tête du groupe.

Plus de «Economie»

Sacré ce mois-ci «Meilleur employeur de Suisse» par Handelszeitung et PME, le fabricant argovien Rivella AG s’apprête à tourner une page à sa tête. Erland Brügger quittera l’entreprise à la fin juillet 2026. Il a dirigé Rivella pendant plus de douze ans en tant que directeur général (CEO), avant de passer en 2023 à un modèle de codirection. Depuis, il occupait la fonction de co-directeur général (co-CEO) aux côtés de Silvan Brauen.

La relève est déjà désignée: Christoph Messerli prendra la suite à partir du 1ᵉʳ août 2026. Actuel directeur financier (CFO) du groupe depuis 2012, il deviendra co-directeur général et partagera la direction avec Silvan Brauen. Le système de codirection est donc maintenu.

L'entreprise va bien

Ce changement intervient alors que l’entreprise affiche un exercice 2025 solide. Rivella AG a vendu 95 millions de litres de boissons l’an dernier, soit un volume légèrement inférieur à celui de 2024. Le chiffre d’affaires atteint toutefois 140 millions de francs, en progression par rapport à l’année précédente.

Focuswater soutient la croissance de Rivella. Image: obs

La stratégie de recentrage sur les deux marques principales, Rivella et Focuswater, est mise en avant. Focuswater enregistre une croissance à deux chiffres. La tendance aux boissons légères se confirme également: au sein de la gamme Rivella, le Rivella Bleu Zero sans sucre ajouté a particulièrement progressé.

Pour soutenir cette demande, 16 millions de francs ont été investis ces deux dernières années dans une nouvelle ligne d’embouteillage dédiée à Focuswater.

La distinction de meilleur employeur – décernée sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 15 000 salariés d’entreprises de plus de 250 collaborateurs – vient ainsi couronner une période de stabilité économique, au moment où le groupe prépare sa succession à la direction. (jah)