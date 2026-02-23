ciel couvert
L'appli CFF a une nouvelle fonction pour les billets à double

Eine Frau vergleicht Streckenbillett und Sparbillett via SBB App auf ihrem Smartphone fuer die Strecke Zuerich-HB - Bern, fotografiert am Dienstag, 2. Juli 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler ...
Depuis ce mois-ci, l'application CFF avertit en cas de double achat.Image: KEYSTONE

Cette fonction de l'appli CFF était très attendue

Quiconque achetait par inadvertance deux fois le même billet dans l’application CFF ne s’en rendait compte qu’une fois qu’il était trop tard. Désormais, l’application avertit en cas de «double achat».
23.02.2026, 08:3123.02.2026, 08:31

Les clients des CFF l’attendaient depuis longtemps: toute personne qui achète un billet via l’application reçoit désormais un avertissement clair si un billet correspondant existe déjà.

L’Office fédéral des transports (OFT) avait déjà exigé, début 2024, qu’une solution soit mise en place d’ici fin 2024, comme l’écrit le magazine Beobachter. Pour l’OFT, il s’agissait surtout des cas où une personne achetait par erreur deux billets pour elle-même alors que l’un était destiné à son accompagnant et où un supplément était ensuite perçu comme injustifié.

Les Suisses ont battu un record qui ne plaît pas du tout aux CFF

L’avertissement a finalement été introduit pour tous les billets en double, avec plus d’un an de retard. Le message affiché lors d’un second achat est le suivant: «Billet peut-être déjà acheté».

L&#039;application CFF avertit contre les billets achetés à double
Le nouvel avertissement.Image: watson

Des milliers de billets CFF en double

Jusqu’à présent, environ 4800 doubles achats par mois donnaient lieu à une demande de remboursement auprès du service clientèle. Cela représentait près de 0,04% des 12,5 millions de billets vendus chaque mois.

Pourquoi les Suisses payent 25% de plus dans les trains allemands

L’avertissement est disponible depuis le 4 février 2026 sur Android et depuis le 5 février 2026 sur iOS – via la mise à jour vers la version 12.4.9. Selon les paramètres, l’application se met à jour automatiquement ou doit être actualisée manuellement.

