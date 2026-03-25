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Le géant suisse Schindler redoute un carnage avec Kone et TKE

Schindler
Paolo Compagna, le patron du mastodonte industriel, est inquiet. En 2025 son chiffre d'affaires était de 10,95 milliards de francs suisses.Image: montage watson

Le géant suisse Schindler redoute un carnage

L'entreprise d'ascenseurs basée à Lucerne a l'intention de porter plainte contre la fusion annoncée entre ses deux concurrents Kone et TK Elevator.
25.03.2026, 08:2925.03.2026, 08:29

Schindler riposte contre le projet de fusion annoncé entre deux concurrents. La semaine dernière, Bloomberg a révélé que le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone envisageait d'acquérir son concurrent allemand TK Elevator (TKE). L'entreprise suisse, dont le siège social est situé à Ebikon, près de Lucerne, prévoit de déposer une plainte auprès des autorités de la concurrence, comme l'a rapporté Reuters mardi.

Selon l'agence, le PDG, Paolo Compagna, a déclaré qu'une fusion serait un véritable carnage, car les deux fabricants devraient éliminer les doublons au niveau de leur clientèle, de leurs sites de production et de leurs effectifs. «Cela bouleverserait le secteur», a-t-il affirmé à Reuters.

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«Je suis certain que nous ne serions pas les seuls à plaider pour une révision de cette loi antitrust dans tous les pays concernés», a déclaré Paolo Compagna, cité par Finanz und Wirtschaft. La position de Schindler sur cette fusion n'est pas nouvelle; elle correspond à celle adoptée lors de la précédente tentative infructueuse de Kone pour racheter TKE en 2019.

Une valorisation pouvant atteindre 25 milliards

La fusion de Kone et de l'ancienne filiale de Thyssenkrupp, TKE, donnerait naissance à un nouveau géant du secteur. Actuellement, les deux entreprises occupent respectivement les troisième et quatrième places du classement mondial des fabricants d'ascenseurs, Schindler étant deuxième et seul le groupe américain Otis le devançant.

Selon le magazine économique Finanz und Wirtschaft, cette fusion créerait le premier fabricant mondial d'ascenseurs. Bloomberg rapporte que les propriétaires de TK Elevator, un consortium de fonds d'investissement, visent une valorisation pouvant atteindre 25 milliards d'euros pour cette transaction.

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Kone et TKE n'ont pas réagi à cet article. Personne chez Schindler n'était disponible pour commenter la situation mardi soir. (mha / mim / trad. hun)

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