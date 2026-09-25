beau temps20°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Migros a battu un record grâce à la canicule

Tiefkuehlproduktabteilung der Migros Appenzell, fotografiert am Mittwoch 23. Juli 2025 im Appenzell. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
La production de glace de Migros a atteint un niveau inédit.Image: KEYSTONE

Migros a battu un record grâce à la canicule

Le détaillant a affiché une production record de glaces cet été. La demande s'est révélée particulièrement vive pour les glaces à l'eau et les sorbets.
25.09.2026, 12:5225.09.2026, 12:52

L'été caniculaire a dopé la production de glace de Migros. Celle-ci a ainsi atteint un niveau inédit depuis plusieurs années, affichant une hausse à deux chiffres par rapport à l'été 2023, lui aussi marqué par une vague de chaleur.

La production de glaces de la filiale du géant orange Delica a aussi augmenté au regard de la période correspondante de l'an dernier, a indiqué vendredi à l'agence AWP une porte-parole de Migros, sans toutefois fournir de chiffres. L'accélération est intervenue dès la première vague de grosses chaleurs en juin, celle-ci se traduisant par une envolée de la demande, et s'est prolongée durant tout l'été, a-t-elle poursuivi.

Migros se prépare à l'un des plus grands changements de son histoire
Migros se prépare à l'un des plus grands changements de son histoire

La demande s'est révélée particulièrement vive pour les glaces à l'eau et les sorbets, a noté la communicante. L'usine de Meilen, sur les rives du Lac de Zurich, une unité de la filiale de Migros-Industrie Delica, produit pas moins de 70 tonnes de glaces quotidiennement et compte près de 250 produits différents, dont 160 sont vendus dans les magasins Migros. Le reste de la production est destinée au secteur de la gastronomie, ainsi qu'à d'autres entreprises (labels privés).

Selon les derniers chiffres disponibles, Delica produit quelque 9000 tonnes de glaces par an, soit la moitié de la production helvétique destinée au marché indigène. (jzs/awp/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Zurich présente le risque de bulle immobilière le plus élevé au monde
La ville alémanique a enregistré la plus forte hausse des prix de l'immobilier parmi les villes étudiées par les économistes d'UBS. Genève n'est pas épargnée non plus.
Zurich présente le risque de bulle immobilière le plus élevé au monde, devant Tokyo, selon les économistes d'UBS. A Genève, le risque a augmenté par rapport à l'année dernière, mais dans une moindre mesure.
L’article