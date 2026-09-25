La production de glace de Migros a atteint un niveau inédit. Image: KEYSTONE

Migros a battu un record grâce à la canicule

Le détaillant a affiché une production record de glaces cet été. La demande s'est révélée particulièrement vive pour les glaces à l'eau et les sorbets.

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L'été caniculaire a dopé la production de glace de Migros. Celle-ci a ainsi atteint un niveau inédit depuis plusieurs années, affichant une hausse à deux chiffres par rapport à l'été 2023, lui aussi marqué par une vague de chaleur.

La production de glaces de la filiale du géant orange Delica a aussi augmenté au regard de la période correspondante de l'an dernier, a indiqué vendredi à l'agence AWP une porte-parole de Migros, sans toutefois fournir de chiffres. L'accélération est intervenue dès la première vague de grosses chaleurs en juin, celle-ci se traduisant par une envolée de la demande, et s'est prolongée durant tout l'été, a-t-elle poursuivi.

La demande s'est révélée particulièrement vive pour les glaces à l'eau et les sorbets, a noté la communicante. L'usine de Meilen, sur les rives du Lac de Zurich, une unité de la filiale de Migros-Industrie Delica, produit pas moins de 70 tonnes de glaces quotidiennement et compte près de 250 produits différents, dont 160 sont vendus dans les magasins Migros. Le reste de la production est destinée au secteur de la gastronomie, ainsi qu'à d'autres entreprises (labels privés).

Selon les derniers chiffres disponibles, Delica produit quelque 9000 tonnes de glaces par an, soit la moitié de la production helvétique destinée au marché indigène. (jzs/awp/ats)