Ce distributeur cache la «porte d'entrée» d'un géant mexicain en Suisse

En 2022, le groupe commercial mexicain Femsa a racheté Valora, l'exploitant des magasins Avec, Brezelkönig ou encore K-Kiosk. Il s'est récemment fait remarquer dans les rues zurichoises.

Benjamin Weinmann / ch media

Ce fut la dernière grande opération de rachat dans le commerce de détail suisse: en 2022, le groupe commercial mexicain Femsa a racheté l'entreprise Valora, connue pour ses formats K-Kiosk, Avec, Caffè Spettacolo, Brezelkönig et Press&Books. Et même certains initiés de la branche se sont posés la question: qui est donc Femsa? Et que veulent faire les Mexicains avec une chaîne de kiosques suisse?

Pour répondre à la première question, Femsa est un géant avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 milliards de francs et près de 400 000 employés. Il exploite environ 23 000 supermarchés et pharmacies en Amérique latine, dont la majorité sous la marque Oxxo. En termes de volume, il est le premier partenaire mondial de Coca-Cola pour la mise en bouteille et le deuxième actionnaire du brasseur Heineken.

Jusqu'à présent, il était plus difficile d'identifier les intentions de la firme mexicaine. «Nous prévoyons d'utiliser Valora comme porte d'entrée pour notre expansion en Europe», a déclaré le CEO de Femsa de l'époque lors de l'annonce du deal à une conférence de presse à Zurich, Daniel Rodriguez, décédé en 2023. En effet, Valora est également présente sur d'autres marchés européens, notamment grâce au rachat de la chaîne de boulangerie allemande Ditsch. Mais pour la clientèle locale, rien n'a véritablement changé depuis le rachat.

Nouveau design des automates

CH Media, l'éditeur de watson, a repéré à Zurich un premier signe visible des projets de Femsa. Jusqu'à présent, un distributeur automatique bleu et blanc de la marque K-Kiosk, avec lequel Valora veut concurrencer le leader de la branche Selecta, se trouvait à sa place. Depuis peu, le distributeur de bonbons, de préservatifs et de bouteilles de Coca a fait peau neuve: il est gris-jaune-rouge et porte le logo Oxxo, très présent en Amérique latine.

La grande offensive avec Oxxo en Suisse va-t-elle donc suivre? Le porte-parole de Valora, Sascha Heiniger, répond:

«Nous avons transformé notre distributeur automatique en un distributeur Oxxo suite à la visite de managers de Femsa du Mexique, afin de les satisfaire. La peinture Oxxo restera jusqu'à la fin de l'année, ensuite nous verrons.»

Les prochaines étapes de l'expansion de Femsa en Suisse et en Europe restent floues. Dernièrement, le chef du commerce de détail de Valora, Roger Vogt, a déclaré à CH Media:

«Nous profitons pleinement de notre plus grande capacité financière. Auparavant, on lançait généralement un projet et on n'en commençait un autre qu'une fois celui-ci terminé. De plus, la gestion de l'assortiment du géant mexicain de la distribution est impressionnante. Ils analysent tout, chaque centimètre du placement des produits dans les rayons, nous avons beaucoup à apprendre.»

Objectif 3 000 boutiques

Au total, Valora exploite actuellement environ 2 800 points de vente de petite surface en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Parmi les formats les plus connus, surtout en Allemagne, on trouve Backwerk et Frittenwerk.

Lors de son rachat par Femsa, Valora comptait 2 700 magasins. D'ici 2027, il devrait y en avoir 3 000, a déclaré le CEO de l'époque, Daniel Rodriguez, dans une interview avec CH Media. A la question de savoir s'il était envisageable de s'étendre un jour en Suisse avec Oxxo, il a répondu «plutôt non», préférant miser sur les formats connus localement, avec lesquels Femsa veut devenir le leader du marché en Europe.

