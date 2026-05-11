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TUI Suisse nomme une nouvelle directrice générale

La boss d'une ex-filiale Migros rejoint le premier groupe de tourisme mondial

Le numéro un mondial du tourisme change de direction en Suisse avec l’arrivée prochaine de Nicole Pfammatter à sa tête.
11.05.2026, 12:2311.05.2026, 12:23

La branche helvétique du premier groupe de tourisme mondial TUI a annoncé lundi la nomination de Nicole Pfammatter en tant que directrice générale. Elle entrera en fonction le 1er juin.

Après plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, Pfammatter a quitté son poste de directrice générale d'Hotelplan Suisse, rapporte un communiqué.

Nicole Pfammatter, responsable de l&#039;unité commerciale suisse Hotelplan Suisse.
Image: dr

Elle succèdera à Philipp von Czapiewski qui a décidé de se diriger vers d'autres opportunités professionnelles. Au sein du groupe depuis 2004, il assurera la transition en douceur. (jah/ats)

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