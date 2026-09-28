Les coprésidents du PS Suisse: Mattea Meyer et Cédric Wermuth. Image: montage watson

Hausse des primes maladie: le PS s'apprête à dégainer une initiative

Alors que la hausse des primes d'assurance maladie tombe ce mardi, le Parti socialiste va faire une annonce le même jour. Il devrait s'agir du début de la récolte de signatures d'une initiative adoptée en octobre 2025 en congrès.

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Ce mardi, comme chaque année à la même période, tombera l’annonce de la hausse des primes d’assurance maladie. C’est devenu une fatalité. Les assurés, soit l’ensemble de la population, en est réduite à prier pour que l'augmentation ne soit pas trop élevée. Elle devrait être d’environ 5% cette fois-ci. Ce qui veut dire qu’une prime mensuelle actuellement de 550 francs passerait à 577,50 francs. La même était sous les 500 francs il y a trois ans.

Face à cette hausse comme sans fin du montant des primes d’assurance maladie, le Parti socialiste doit faire une annonce ce mardi même, a appris watson. Il pourrait s'agir du lancement de la récolte de signatures d'une initiative liant le montant des primes aux revenus. Elle avait été adoptée par le parti lors de son congrès d'octobre 2025 à Sursee (LU). Son principe est le suivant:

«Le cœur de l’initiative consiste en des rabais sur les primes en fonction du revenu. Les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans seraient totalement exempté-es de primes dans l’assurance de base. Ce système serait financé par des suppléments modérés pour les personnes aux revenus les plus élevés (environ 15 %), avec un plafond clairement défini.» Parti socialiste suisse

La récolte de signatures devait démarrer début 2026. Or, elle n'a pas encore commencé. Demain, mardi, il devrait s'agir de la présentation du texte de l'initiative dans sa dernière mouture et du lancement de la récolte des signatures, selon Valérie Piller Carrard, vice-présidente du PS conseillère nationale fribourgeoise, jointe par watson. Le service de communication de PS à Berne ne souhaite pas en dire plus à ce stade.

Le Parti socialiste avait lancé cette idée en 2023 déjà👇 Primes maladie: le PS a une idée pour que de nombreux Suisses ne paient plus rien

Actuellement, seuls les revenus modestes et la partie basse de la classe moyenne perçoivent des subsides versés par les cantons qui leur permettent de faire face financièrement au paiement des primes maladie. Avec l’initiative PS, l'assiette des bénéficiaires serait grandement élargie.