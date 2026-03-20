Le Jura a contribué à créer près de 200 emplois en 2025

L'horlogerie reste l'un des secteurs principaux de la promotion économique jurassienne. Image: Shutterstock

L'an dernier, le canton du Jura a soutenu 45 entreprises, ce qui devrait générer près de 200 emplois et 50 millions de francs d'investissements.

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En 2025, la Promotion économique du canton du Jura a contribué à la création, l'implantation ou le développement de 45 entreprises. Ces projets devraient permettre la création de 199 emplois à moyen terme avec des investissements prévus de 48,1 millions de francs.

La microtechnique et l'horlogerie restent des piliers majeurs, mais le ministre de l'économie et de la santé Stéphane Theurillat, cité dans le rapport annuel 2025 de la Promotion économique a constaté plus généralement:

«L’économie jurassienne reste solide malgré un contexte international incertain»

A titre de comparaison, en 2024, la Promotion économique avait soutenu 38 entreprises. Ces projets devaient permettre la création de 145 emplois avec des investissements estimés de 53,6 millions de francs.

D'autres technologies en vogue

La Promotion économique observe aussi une évolution vers d’autres domaines comme les technologies médicales, industrielles ou l’innovation. Cette diversification permet de renforcer la base économique du canton et de créer de nouvelles opportunités.

L'année dernière a été marquée par une consolidation accrue des structures d’innovation, a souligné le canton du Jura. Son écosystème de l'innovation s’est renforcé avec la présence d'un représentant du domaine des EPF venu compléter les compétences scientifiques et technologiques déjà présentes dans la région.

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L’antenne jurassienne du parc suisse de l’innovation, animée par Basel Area, accueille 34 entités employant 63 collaborateurs. Les actions de prospection menées à l’étranger avec cette entité qui regroupe outre le canton du Jura, ceux de Bâle-Campagne, et de Bâle-Ville ont permis de faire émerger des projets d’implantation.

Non seulement Bâle-Ville mais aussi les cantons de Bâle-Campagne et du Jura cherchent à attirer davantage d'entreprises étrangères dans le domaine des sciences de la vie. Ce secteur industriel reste le principal moteur de croissance de cette région du nord-ouest de la Suisse. (btr/ats)