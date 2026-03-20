bien ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Le Jura a contribué à créer près de 200 emplois en 2025

Le Jura a contribué à créer près de 200 emplois en 2025

L&#039;horlogerie reste l&#039;un des secteurs principaux de la promotion économique jurassienne.
L'horlogerie reste l'un des secteurs principaux de la promotion économique jurassienne.Image: Shutterstock
L'an dernier, le canton du Jura a soutenu 45 entreprises, ce qui devrait générer près de 200 emplois et 50 millions de francs d'investissements.
20.03.2026, 12:1120.03.2026, 12:11

En 2025, la Promotion économique du canton du Jura a contribué à la création, l'implantation ou le développement de 45 entreprises. Ces projets devraient permettre la création de 199 emplois à moyen terme avec des investissements prévus de 48,1 millions de francs.

La microtechnique et l'horlogerie restent des piliers majeurs, mais le ministre de l'économie et de la santé Stéphane Theurillat, cité dans le rapport annuel 2025 de la Promotion économique a constaté plus généralement:

«L’économie jurassienne reste solide malgré un contexte international incertain»

A titre de comparaison, en 2024, la Promotion économique avait soutenu 38 entreprises. Ces projets devaient permettre la création de 145 emplois avec des investissements estimés de 53,6 millions de francs.

D'autres technologies en vogue

La Promotion économique observe aussi une évolution vers d’autres domaines comme les technologies médicales, industrielles ou l’innovation. Cette diversification permet de renforcer la base économique du canton et de créer de nouvelles opportunités.

L'année dernière a été marquée par une consolidation accrue des structures d’innovation, a souligné le canton du Jura. Son écosystème de l'innovation s’est renforcé avec la présence d'un représentant du domaine des EPF venu compléter les compétences scientifiques et technologiques déjà présentes dans la région.

A propos du Jura 👇

Les sols suisses regorgent de PFAS

L’antenne jurassienne du parc suisse de l’innovation, animée par Basel Area, accueille 34 entités employant 63 collaborateurs. Les actions de prospection menées à l’étranger avec cette entité qui regroupe outre le canton du Jura, ceux de Bâle-Campagne, et de Bâle-Ville ont permis de faire émerger des projets d’implantation.

Non seulement Bâle-Ville mais aussi les cantons de Bâle-Campagne et du Jura cherchent à attirer davantage d'entreprises étrangères dans le domaine des sciences de la vie. Ce secteur industriel reste le principal moteur de croissance de cette région du nord-ouest de la Suisse. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Une voiture jurassienne sème le chaos à Marrakech
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Il s'agit d'un moment historique pour Genève»
La Ville de Genève officialise l’achat du domaine de Zep pour 21 millions, un projet validé dans les urnes malgré une forte opposition politique.
Près de quatre mois après le oui dans les urnes, la Ville de Genève a acheté la propriété du bédéaste Zep pour un montant de 21 millions de francs. Une somme finalement inférieure aux 21,5 millions de francs initialement prévus, indique vendredi la magistrate Marjorie de Chastonay dans la Tribune de Genève, qui a révélé cette acquisition.
L’article