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La Suisse doit puiser dans ses réserves d'essence

La Suisse doit puiser dans ses réserves d'essence

Une panne à l’unique raffinerie du pays et le faible niveau du Rhin compliquent l’approvisionnement en carburant. Berne a décidé de débloquer une partie des réserves.
08.09.2026, 11:2408.09.2026, 11:24
La Suisse va débloquer 60 000 mètres cubes d’essence et de diesel.
La Suisse va débloquer 60 000 mètres cubes d’essence et de diesel.Image: Shutterstock

La Suisse doit puiser dans ses réserves obligatoires de diesel et d'essence pour assurer l'approvisionnement du pays. La situation est due à une panne technique à la raffinerie de Cressier (NE).

L'approvisionnement reste assuré, a affirmé mardi l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) dans un communiqué. Le délégué à l'approvisionnement économique du pays Roland Pfister a autorisé le prélèvement d'un total de 60 000 m3 d'essence et de diesel entre le 8 et le 20 septembre.

La voiture électrique coûte de moins en moins face à l’essence
La voiture électrique coûte de moins en moins face à l’essence

Le volume débloqué représente moins de 3% des réserves obligatoires. Ces réserves couvrent en principe quatre mois et demi de consommation.

De nouveaux prélèvements pourraient être autorisés si les difficultés d'approvisionnement devaient perdurer. Les volumes prélevés devront être restockés dans les six mois qui suivent la levée de la mesure.

Situation déjà tendue

La décision tombe alors que la production a été suspendue la semaine passée à l'unique raffinerie de Suisse à Cressier (NE) à la suite d'un problème technique. Le niveau de production de cette raffinerie, qui couvre un peu plus de 30% des besoins de la Suisse, devrait revenir à la normale à partir de mi-septembre.

La production est suspendue dans la seule raffinerie de Suisse
La production est suspendue dans la seule raffinerie de Suisse

L'approvisionnement en produits pétroliers était déjà sous tension les semaines précédentes en raison du faible niveau des eaux du Rhin qui réduit les capacités de transports. Les livraisons par rail et par l'oléoduc entre la France et Genève ne permettent pas de compenser intégralement et en temps voulu la perte de production de diesel et d'essence. En revanche, aucune pénurie de mazout ou de kérosène ne se profile actuellement. (jah/ats)

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